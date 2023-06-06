СМИ: в Эстонию незаконно ввезли тысячи тонн отходов

Сегодня в окружном суде Западного Уусимаа начнется производство по делу о тяжких экологических преступлениях.

Сотрудничество Финского национального бюро расследований (NBI) с эстонскими властями выявило, что тысячи тонн отходов незаконно перевозились между Финляндией и Эстонией. Следственная группа считает, что целью было уклонение от платежей, связанных с вывозом отходов.

Первоначальное расследование касалось 70 перевозок - всего около 1700 тонн строительного мусора, которые в течение шести месяцев без соответствующих разрешений перевезли из Финляндии в Эстонию. В NBI пояснили, что те же подозреваемые в период с мая 2018 года по ноябрь 2019 года также перевезли из Финляндии в Эстонию около 860 тонн трансформаторного масла, классифицированного как опасные отходы.

Третье предполагаемое преступление касалось 26 незаконных перевозок, в ходе которых из Эстонии в Финляндию было отправлено около 670 тонн масляных отходов.

В NBI подозревают, что к операции были причастны шесть человек и семь компаний из обеих стран.