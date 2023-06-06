КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Повышение НСО для СМИ ослабит обороноспособность Эстонии

Мы живем во время, когда людям все сложнее понять, где правда, где иллюзия, а где - преднамеренное искажение истины. Из-за планирующегося правительством повышения налога с оборота (НСО) для прессы разница между этими понятиями может стать еще более размытой.
Дело не в том, что людям не хватает информации, а в том, что информации становится все больше и больше и все труднее определить, какому источнику доверять. В Интернете распространяются самые дикие теории заговора, необоснованные альтернативные методы лечения, безумные идеологии и псевдонаучные мировоззрения. И все это вперемешку с правдивой информацией и искусственно созданными видео и изображениями, которые могут обмануть даже самого грамотного человека. Не говоря уже о каналах, которые производят хорошо финансируемую и эффективную пропаганду.
В этом калейдоскопе предложений СМИ более важную роль играют издания с многолетней историей и высоким уровнем доверия. Подобно маякам, они стояли и продолжают стоять за объективное освещение действительности. В демократических странах свободная и независимая пресса также является одной из основных гарантий верховенства закона. Там, где свободная пресса подавляется, обществом гораздо легче манипулировать.
В то же время прессе становится все труднее выполнять свою роль. Прежде всего потому, что издания должны быть экономически жизнеспособными, чтобы сохранять свою независимость, что становится все труднее в нынешних условиях рекламы и распространения. Значительная часть рекламных денег уходит на международные платформы социальных сетей, которые сами не производят журналистский контент, но живут за счет контента, создающегося и распространяющегося их пользователями. В то же время обилие информации в интернете отучило людей от мысли, что за журналистский контент нужно платить.
Эстонская журналистика по-прежнему находится в особенно сложном положении: в небольшом языковом пространстве даже самые крупные издания не могут увеличить число своих подписчиков так, как это удалось сделать New York Times или даже Helsingin Sanomat. А для эстонских уездных газет ситуация еще хуже.
В выпуске сегодняшней газеты (на эстонском языке - прим. пер.) редакторы уездных газет рассказывают о том, что будет означать для их изданий запланированное правительством повышение НСО с пяти до девяти процентов. По всей вероятности, это приведет к сокращениям журналистов, что, в свою очередь, скажется на содержании и объеме журналистских материалов. Возможно, даже на самом существовании издания. Финансовая жизнеспособность крупных газет и их способность глубоко и всесторонне освещать события, безусловно, пострадает.
И чем слабее становится независимая пресса, тем более влиятельными становятся издания с теневым финансированием. Аналогичным образом ослабление традиционной прессы пойдет на пользу альтернативным СМИ, чьей непроверенной или предвзято изложенной информации нельзя будет противопоставить другие надежные источники. Это даст недоброжелателям больше возможностей для сегрегации и раскола общества.
В современном мире информационных войн свободная пресса является первой и незаменимой линией обороны общества. Точно так же, как с помощью оружия защищают нашу родину, роль прессы заключается в защите народа Эстонии от враждебного влияния и пропаганды. Ослабление прессы ослабляет и обороноспособность Эстонии.