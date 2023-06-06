КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Повышение НСО для СМИ ослабит обороноспособность Эстонии

Дело не в том, что людям не хватает информации, а в том, что информации становится все больше и больше и все труднее определить, какому источнику доверять. В Интернете распространяются самые дикие теории заговора, необоснованные альтернативные методы лечения, безумные идеологии и псевдонаучные мировоззрения. И все это вперемешку с правдивой информацией и искусственно созданными видео и изображениями, которые могут обмануть даже самого грамотного человека. Не говоря уже о каналах, которые производят хорошо финансируемую и эффективную пропаганду.

В этом калейдоскопе предложений СМИ более важную роль играют издания с многолетней историей и высоким уровнем доверия. Подобно маякам, они стояли и продолжают стоять за объективное освещение действительности. В демократических странах свободная и независимая пресса также является одной из основных гарантий верховенства закона. Там, где свободная пресса подавляется, обществом гораздо легче манипулировать.