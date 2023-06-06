Ею гордилась вся Эстония: ушла из жизни восьмикратная чемпионка мира

Хилья Бахофф родилась 23 декабря 1926 года. Она завоевала 58 медалей в титульных соревнованиях ветеранов: 24 золотых, 22 серебряных и 12 бронзовых. Титульные соревнования включают чемпионаты мира в помещении и на открытом воздухе, а также Всемирные игры ветеранов спорта.

С 1993 по 2019 год Бахофф 27 раз избиралась лучшим членом Союза ветеранов легкой атлетики Эстонии. В 2017 году она установила мировой рекорд по метанию молота среди 90-летних женщин - 18,81. Этот результат через год превзошла перуанка. Однако до сих пор мировой рекорд по метанию веса 8,82 принадлежит Бахофф.

Шесть лет назад Хилья Бахофф сказала порталу Sakala, что не знает общего количества чемпионских титулов или мировых рекордов: для нее был важен не результат, а спорт.

Она родилась в Олуствере, первые шесть классов училась в школе Тяэкси. Спортом она начала заниматься, когда переехала в Вильянди.

Бахофф говорила, что точно помнит момент, когда продала свою душу спорту. Рядом с домом был большой деревенский праздник, где среди прочего играли в волейбол. В одной из команд играл ее брат. «Я сидела на краю площадки, наблюдала, и вдруг я почувствовала, что игра стала мне очень нравиться. Таких соревнований я еще не видела», - сказала Бахофф.

С началом тренировок в Вильянди пришли и первые результаты. Первое крупное достижение Бахофф - первое место в метании копья. Несколько лет она оставалась в тройке лучших в Эстонии.

Хилья Бахофф на одном из последних соревнований. Фото: Aivar Aotäht

Когда Бахофф окончила школу, она продолжила заниматься спортом. Сначала она поступила в Таллиннский техникум физкультуры, а затем в Таллиннский педагогический институт. Работала учителем физкультуры.

В начале 1950-х ей пришлось прекратить занятия спортом из-за проблем со здоровьем. К спортивной жизни она вернулась, лишь став ветераном спорта.