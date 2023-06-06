В настоящий момент в Херсонской области происходит экологическая и гуманитарная катастрофа, вызванная подрывом плотины в Новой Каховке и затоплением обширных территорий Херсонщины. В условиях полномасштабной войны все службы спасения заняты эвакуацией мирного населения, но даже это не останавливает оккупантов от применения оружия. На связь с Rus.Postimees вышел Координатор гуманитарного проекта «Херсонский ХАБ» Роман Головня, который рассказал о том, что происходит сейчас в зоне бедствия на Юге Украины.
Интервью ⟩ Волонтер из Херсона: после взрыва на дамбе происходит загрязнение воды, обстрелы усложняют спасение людей
– Роман, скажите, насколько сильно сейчас идет подтопление Херсона?
– Продолжает прибывать вода. В микрорайоне Корабел, так называемый, остров, там уровень воды достаточно серьезный. Большинство улиц уже затоплены. Населенные пункты, которые входят в громаду: Садовое, Антоновка, Комышаны, Зимовник, которые расположены на берегу Днепра, тоже затапливаются. Некоторые улицы затоплены вместе с домами.
– О каком числе пострадавших мирных жителей может идти речь сейчас?
– Это десятки тысяч, потому что только в том же микрорайоне Корабел больше 15 тысяч населения. Но это мы говорим о прямом ущербе, но если говорить о том уроне, который нанесен экосистеме, инфраструктуре, экономике региона, то можно говорить о сотнях тысяч и миллионах пострадавших. Но сейчас я думаю еще сложно подсчитать последствия после совершения этого террористического акта.
Помимо наводнения, стоит вопрос омеления Каховского водохранилища, которое поставляло воду в ряд регионов Украины (речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областях). Стал вопрос функционирования Запорожской атомной электростанции. Под сомнением функционирование двух магистральных каналов: Северо-Крымский канал и Каховский магистральный канал, которые обеспечивали функцию полива сельскохозяйственных земель. Нарушается водоснабжение многих населенных пунктов Запорожской области, промышленных предприятий и населенных пунктов ниже разрушенной ГЭС. В результате подтопления происходит загрязнение самой воды и наносится огромный ущерб экологии заповедных территорий.
Кроме того, огромные территории на левом берегу были заминированы. Сейчас все это затоплено, и куда попадет сейчас вся эта взрывчатка, непонятно. При таком интенсивном течении воды что-то прогнозировать очень сложно.
Сейчас к нам поступают звонки о помощи от людей, которые застряли на островах посередине Днепра, которые не могут эвакуироваться, они там заблокированы. Наши службы не могут туда добраться, потому что территория простреливается российскими военными. Вода поднимается, люди сидят на крышах домов, на деревьях.
– О каком количестве таких людей, которые заблокированы на островах, может идти речь?
– Их немало, но с ними плохая связь. О помощи просят их родственники, которые звонят нам на горячие линии. На островах речь может идти о сотнях людей. А если мы говорим о левобережье, которое более уязвимо с точки зрения подтопления, то это тысячи людей и основная масса воды идет именно туда.
– В настоящий момент во время эвакуации и борьбы с затоплением, обстрелы города со стороны российских войск продолжаются?
– Да, конечно. Сегодня под обстрел попала группа полицейских, которые занимались эвакуацией мирного населения. Да и время от времени в городе слышны взрывы, от прилетов артиллерии.
– Есть ли паника среди мирного населения и куда эвакуируют людей?
– Вода прибывает постепенно, поэтому панических настроений среди местного населения нет, эвакуация проходит спокойно. Большинство населения пока что остается в Херсоне, их эвакуируют в более безопасные места – школы, больницы, общежития, но очень много разных волонтерских организаций помогают с эвакуацией людей, которые пожелали уехать подальше от города. Но если говорить о самом Херсоне, то ожидается, что будет затоплено около семи процентов территории города.
– Касательно Запорожской АЭС. Что говорят в городе, нарастает ли беспокойство по этому поводу?
– Волнение есть, конечно. Но информации по этому поводу очень мало, что порождает очень много домыслов в народе, с другой стороны, может это и к лучшему, я думаю, что Энергоатом контролирует эту ситуацию, хотя от таких врагов можно ожидать чего угодно. В прошлом году мы не верили, что подрыв Каховской ГЭС возможен, а сейчас мы видим, что это произошло. Есть надежда, что МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) контролирует этот вопрос, тем более опасность есть не только для Украины, а и для всего человечества.