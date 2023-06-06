Интервью ⟩ Волонтер из Херсона: после взрыва на дамбе происходит загрязнение воды, обстрелы усложняют спасение людей

Сейчас к нам поступают звонки о помощи от людей, которые застряли на островах посередине Днепра, которые не могут эвакуироваться, они там заблокированы. Наши службы не могут туда добраться, потому что территория простреливается российскими военными. Вода поднимается, люди сидят на крышах домов, на деревьях.

– О каком количестве таких людей, которые заблокированы на островах, может идти речь?

– Их немало, но с ними плохая связь. О помощи просят их родственники, которые звонят нам на горячие линии. На островах речь может идти о сотнях людей. А если мы говорим о левобережье, которое более уязвимо с точки зрения подтопления, то это тысячи людей и основная масса воды идет именно туда.

– В настоящий момент во время эвакуации и борьбы с затоплением, обстрелы города со стороны российских войск продолжаются?

– Да, конечно. Сегодня под обстрел попала группа полицейских, которые занимались эвакуацией мирного населения. Да и время от времени в городе слышны взрывы, от прилетов артиллерии.

– Есть ли паника среди мирного населения и куда эвакуируют людей?

– Вода прибывает постепенно, поэтому панических настроений среди местного населения нет, эвакуация проходит спокойно. Большинство населения пока что остается в Херсоне, их эвакуируют в более безопасные места – школы, больницы, общежития, но очень много разных волонтерских организаций помогают с эвакуацией людей, которые пожелали уехать подальше от города. Но если говорить о самом Херсоне, то ожидается, что будет затоплено около семи процентов территории города.

– Касательно Запорожской АЭС. Что говорят в городе, нарастает ли беспокойство по этому поводу?