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Убийство и надругательство над трупом: приговоренная к 16 годам тюрьмы бывшая учительница проведет лето на свободе

Кристо Ниглас
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Айво Волошин (на экране), Андрес Пуллат и Инге Пуллат спрятали тело Майе Сяэре у реки Навести в Вильяндимаа в старой бетонной шахте глубиной более семи метров.
Айво Волошин (на экране), Андрес Пуллат и Инге Пуллат спрятали тело Майе Сяэре у реки Навести в Вильяндимаа в старой бетонной шахте глубиной более семи метров. Фото: Margus Ansu

Приговоренная Вируским уездным судом к 16 годам лишения свободы за убийство своей родственницы Инге Пуллат до сих пор на свободе и может наслаждаться летом. Решение уездного суда было обжаловано, а окружной суд пообещал вынести решение не позднее, чем через четыре месяца.

16 марта Вируский уездный суд приговорил бывшего директора и учительницу Эйдапереской школы Инге Пуллат к 16 годам лишения свободы за убийство родственницы и надругательство над ее трупом. Суд приговорил подопечного Пуллат Айво Волошина, который признал себя виновным в ненадлежащем физическом обращении, убийстве и осквернении трупа, к семи годам лишения свободы. Андрес Пуллат, сын Инге, за осквернение трупа был наказан судом штрафом в размере 2660,20 евро.

Волошин - единственный, кто сидит за решеткой, семейство Пуллат - на свободе. Все вовлеченные стороны обжаловали решение уездного суда в окружном суде, поэтому в настоящее время нет вступившего в законную силу судебного решения.

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