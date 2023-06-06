Убийство и надругательство над трупом: приговоренная к 16 годам тюрьмы бывшая учительница проведет лето на свободе

Айво Волошин (на экране), Андрес Пуллат и Инге Пуллат спрятали тело Майе Сяэре у реки Навести в Вильяндимаа в старой бетонной шахте глубиной более семи метров.

Приговоренная Вируским уездным судом к 16 годам лишения свободы за убийство своей родственницы Инге Пуллат до сих пор на свободе и может наслаждаться летом. Решение уездного суда было обжаловано, а окружной суд пообещал вынести решение не позднее, чем через четыре месяца.