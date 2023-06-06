В полицию фиктивно устроили на работу пятерых человек

Проведенный Министерством внутренних дел служебный надзор за кадровыми действиями Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Департамента полиции безопасности (КаПо) подтвердил набор и ротацию пятерых сотрудников полиции, что дало возможность подать заявление на получение спецпенсии, хотя они и не приступали к исполнению своих обязанностей и продолжали работать на прежнем месте работы.
В КаПо подобных случаев обнаружено не было, но выявлено три случая досрочного прекращения ротации, чтобы лицо могло оформить пенсию за выслугу лет в силовом ведомстве, сообщает пресс-секретарь МВД.
По словам руководителя отдела внутреннего аудита Министерства внутренних дел Тармо Ольго, в ходе проведенных в PPA мероприятий по надзору в отношении пяти должностных лиц были обнаружены различия по сравнению с другими подвергшимися ротации, что позволяет сделать вывод, что их наем на работу был фиктивным.
«Подчеркиваю, что фиктивным был их наем в PPA, а не сама ротация. Здесь есть важное различие, поскольку никто не спорит, был ли осуществлен перевод этих людей в другие учреждения, очевидно, это было сделано с первого дня. Вызывает сомнение необходимость их зачисления на службу в PPA, в то время как они фактически продолжали свою работу в другом учреждении точно так же, как и до зачисления в PPA. В ходе надзора не было обнаружено доказательств того, что их оформление на работу в PPA способствовало бы для PPA межведомственному сотрудничеству или повышению компетентности сотрудника. Люди, работавшие в другом учреждении, продолжали там работать и связь с PPA была формальностью», - пояснил Ольго.
По его словам, министерство инициирует изменение закона. «В ходе мероприятий по надзору мы проверили кадровые документы как PPA, так и КаПо за период 2018-2023 годов и опросили занимающихся оформлением кадровых документов должностных лиц и связанные с этим стороны. Выяснилось, что ротация недостаточно прозрачно организована в административной сфере и принципы ротации не закреплены письменно», - заявил Ольго.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, ротация в государственных учреждениях является хорошей возможностью для развития сотрудников и расширения сотрудничества и обмена информацией между ведомствами. «Поэтому я сразу подтверждаю, что система ротации как таковая необходима и будет сохранена. Однако, на основании отчета служебного надзора, я уже дал задание Министерству внутренних дел разработать принципы временного перевода должностных лиц и инициировать необходимые изменения в закон для внесения правовой ясности», - сказал Ляэнеметс.