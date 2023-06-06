В полицию фиктивно устроили на работу пятерых человек

В КаПо подобных случаев обнаружено не было, но выявлено три случая досрочного прекращения ротации, чтобы лицо могло оформить пенсию за выслугу лет в силовом ведомстве, сообщает пресс-секретарь МВД.

По словам руководителя отдела внутреннего аудита Министерства внутренних дел Тармо Ольго, в ходе проведенных в PPA мероприятий по надзору в отношении пяти должностных лиц были обнаружены различия по сравнению с другими подвергшимися ротации, что позволяет сделать вывод, что их наем на работу был фиктивным.

«Подчеркиваю, что фиктивным был их наем в PPA, а не сама ротация. Здесь есть важное различие, поскольку никто не спорит, был ли осуществлен перевод этих людей в другие учреждения, очевидно, это было сделано с первого дня. Вызывает сомнение необходимость их зачисления на службу в PPA, в то время как они фактически продолжали свою работу в другом учреждении точно так же, как и до зачисления в PPA. В ходе надзора не было обнаружено доказательств того, что их оформление на работу в PPA способствовало бы для PPA межведомственному сотрудничеству или повышению компетентности сотрудника. Люди, работавшие в другом учреждении, продолжали там работать и связь с PPA была формальностью», - пояснил Ольго.

По его словам, министерство инициирует изменение закона. «В ходе мероприятий по надзору мы проверили кадровые документы как PPA, так и КаПо за период 2018-2023 годов и опросили занимающихся оформлением кадровых документов должностных лиц и связанные с этим стороны. Выяснилось, что ротация недостаточно прозрачно организована в административной сфере и принципы ротации не закреплены письменно», - заявил Ольго.