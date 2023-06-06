Тонна милоты: в летней столице движение будут регулировать слоны

Помимо украшения городских улиц, их функция заключается в том, чтобы перекрывать движение в местах, где запрещен въезд автомобилей.

Пресс-секретарь Пярнуской мэрии Теет Роосаар рассказал, что формы слонов сделал скульптор Пауль Мянд. Пластилиновые эскизы были доработаны и изменены. «Улыбка маленького слоненка была подправлена, а ноги скорректированы, чтобы сделать его визуально подвижным и более забавным», - объяснил Роосаар.