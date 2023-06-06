ЯАК ВАЛГЕ ⟩ Эстония уже переполнена, а украинцы продолжают прибывать

Многие, наверное, заметили, что в нашем публичном пространстве все больше и больше людей говорят по-русски. Это впечатление не может быть ошибочным. А именно, в украинском паспорте записана, кроме прочего, и национальность, но Департамент полиции и погранохраны ее не регистрирует. Ходатайствующие о временной защите, прибывшие из Украины, могут указать в анкете национальность так, как считают нужным или не указывать вовсе. Более половины из них не указали свою национальность.

Мировые рекорды в относительных показателях, рекорд Эстонии в абсолютных показателях

Мы знаем, что, по данным Министерства внутренних дел, 72,5 тысячи человек из Украины задекларировали на пограничных пунктах свое намерение остаться в Эстонии. Среди них нет тех, кто заявил на границе, что использует Эстонию как транзитную страну. На самом деле тех, кто остался в Эстонии, может быть гораздо больше, потому что с 25 мая прошлого года люди, прибывающие в Эстонию с южной границы, больше не регистрируются. Однако, даже если взять в расчет 72 500 человек, Эстония приняла больше иммигрантов из Украины в относительных показателях (5,4 процента населения), чем любая другая страна мира. Например, в Литве эта доля составляет 2,8 процента, в Польше – 2,1 процента, в Латвии – 1,7 процента, в Финляндии – один процент.