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ЯАК ВАЛГЕ ⟩ Эстония уже переполнена, а украинцы продолжают прибывать

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Яак Валге, историк, член Рийгикогу и Тартуского горсобрания (EKRE).
Яак Валге, историк, член Рийгикогу и Тартуского горсобрания (EKRE). Фото: Erakogu
  • О своем намерении остаться в Эстонии заявили 72 500 прибывших из Украины
  • Отдельная очень острая проблема – подпадающие под мобилизацию украинские мужчины
  • Настоящих нуждающихся следует отличать от дезертиров и просто скитальцев

Эстония претендует на мировой рекорд по приему беженцев, если посмотреть на соотношение, пишет член Рийгикогу Яак Валге (EKRE).

Многие, наверное, заметили, что в нашем публичном пространстве все больше и больше людей говорят по-русски. Это впечатление не может быть ошибочным. А именно, в украинском паспорте записана, кроме прочего, и национальность, но Департамент полиции и погранохраны ее не регистрирует. Ходатайствующие о временной защите, прибывшие из Украины, могут указать в анкете национальность так, как считают нужным или не указывать вовсе. Более половины из них не указали свою национальность.

Мировые рекорды в относительных показателях, рекорд Эстонии в абсолютных показателях

Мы знаем, что, по данным Министерства внутренних дел, 72,5 тысячи человек из Украины задекларировали на пограничных пунктах свое намерение остаться в Эстонии. Среди них нет тех, кто заявил на границе, что использует Эстонию как транзитную страну. На самом деле тех, кто остался в Эстонии, может быть гораздо больше, потому что с 25 мая прошлого года люди, прибывающие в Эстонию с южной границы, больше не регистрируются. Однако, даже если взять в расчет 72 500 человек, Эстония приняла больше иммигрантов из Украины в относительных показателях (5,4 процента населения), чем любая другая страна мира. Например, в Литве эта доля составляет 2,8 процента, в Польше – 2,1 процента, в Латвии – 1,7 процента, в Финляндии – один процент.

Непонятно, откуда именно и почему они едут в Эстонию. С начала текущего года по 21 мая, по данным Министерства внутренних дел, о своем намерении остаться в Эстонии заявили 6616 человек из Украины, из них 2763 – мужчины в том возрасте, когда могут мобилизовать, а 1668 из последних прибыли через границу с Россией. Однако в начале войны населенные территории Украины были захвачены Россией, позже большая их часть была отвоевана. Почему люди, оказавшиеся в России в начале войны, приезжают в Эстонию только сейчас? Или это люди, недавно уехавшие из Украины в Россию?

По данным, опубликованным Департаментом статистики в середине мая, в прошлом году новыми жителями Эстонии стали 49 400 человек. Этот расчет осуществляется на основе индекса резидентства, согласно которому лицо считается резидентом Эстонии, если в различных регистрах Эстонии зафиксировано достаточное количество достаточно весомых признаков его жизнедеятельности, например, трудоустройство, постановка на учет в Кассе по безработице, получение социальных пособий и т.д. и т.п. Таким образом, по данным Департамента статистики, не все приехавшие из Украины в 2022 году, квалифицируются как новые жители Эстонии.

Но даже почти 50 000 новых иммигрантов – это заявка на мировой рекорд. Именно в соотношении к общей численности населения. Если бы, например, в Германию приехали новые жители в том же соотношении, это означало бы три миллиона. Напомним, что в результате так называемой политики открытых дверей Ангелы Меркель население Германии увеличилось на миллион беженцев в 2015 году, что вызвало там политическое землетрясение.

На самом деле тех, кто остался в Эстонии, может быть гораздо больше, потому что с 25 мая прошлого года прибывающие в Эстонию через южную границу больше не регистрируются.

Однако правительство во главе с Партией реформ в 2022 году установило рекорд Эстонии за все времена по абсолютному количеству жителей, пополнивших Эстонию. Правда, некоторые из них (5000) являются вернувшимися эстонцами, но всего численность прибывших неэстонцев достигает численности населения трех таких городов, как Маарду.

Никогда прежде, в том числе и во время советской оккупации, не было такого количества иммигрантов. Известно, что наибольший объем миграции пришелся на период 1956–1960 гг., когда в Эстонию прибывало в среднем 23 800 новых жителей в год.

Также эмигрировало почти 10 000 человек, так что сальдо миграции на 2022 год составило 39 800 человек. Основную часть из них (32 600) составили лица с гражданством Украины, вторая по численности группа – люди с гражданством Эстонии (1 600), затем с гражданством других стран Евросоюза (1 400), с гражданством России (1 300) и, наконец, с гражданством многих других стран, прежде всего это страны Африки и Азии (2800). В этом смысле сальдо миграции также является рекордным для Эстонии.

Однако даже без учета миграционного потока из Украины сальдо миграции явно слишком велико. Если так будет продолжаться, и даже если не считать тех, кто приехал из Украины, мы не сможем обучить эстонскому языку и интегрировать в эстонское общество всех.

Украинские мужчины, подлежащие призыву на военную службу

Отдельная очень острая проблема – украинские мужчины определенного возраста. Президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет еще в начале российской агрессии и повторял это и в дальнейшем, заявляя, что согласно статье 17 Конституции, защищать суверенитет Украины является долгом ее граждан. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине задержано 15 700 нарушителей Закона о пересечения госграницы.

Именно здесь наиболее ярко проявляется не проделанная правительством Эстонии работа. Премьер-министр 24 мая в ответ на соответствующий запрос утверждала, что приезжающих в Эстонию украинских мужчин мобилизационного возраста стало меньше, называла заниженные в несколько раз данные о количестве украинских мужчин, прибывших этой весной, и заявила, что вопрошающими движет ксенофобия.

Это правда, что по сравнению с прошлым годом количество прибывающих в Эстонию мужчин в возрасте 18–60 лет уменьшилось, но в апреле и мае оно снова стало демонстрировать признаки роста. Премьер не ответила по существу на вопрос, почему, в отличие от Латвии и Литвы, Эстония не проверяет мобилизационную обязанность мужчин при предоставлении временной защиты. В Литве им отказывают в предоставлении защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет еще в начале российской агрессии.

Не все прибывшие в Эстонию мужчины мобилизационного возраста ходатайствуют о предоставлении им защиты, но их число и удельный вес также резко возросли. Если на конец 2022 года защита была предоставлена 6751 мужчине в возрасте 18–60 лет, то на 31 марта их стало уже 8625. Украинские мужчины мобилизационного возраста составляли 16,8 процента от всех получивших защиту по состоянию на конец 2022 года, но уже 21,2 процента в конце марта.

Однако в конце мая этого года украинский парламент и правительство инициировали производство по законопроекту, который возлагает ответственность на мужчин, нелегально покинувших Украину. «По окончании войны государство сделает все, чтобы напомнить каждому гражданину о том, что он делал во время войны. Я имею в виду тех, кто незаконно пересек границу», – заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, добавив, что за нарушение закона все должны понести ответственность. С 14 сентября 2022 года отменено разрешение на выезд за границу для украинских студентов мужского пола, обучающихся в зарубежных вузах.

В Эстонии, однако, есть два полка или бригады украинцев боеспособного возраста, и если мы будем продолжать в том же духе, то скоро будет целая дивизия. Похоже, что после войны у них не будет пути обратно в Украину.

Так продолжаться не может

Конечно, надо принимать беженцев и помогать им, именно тем, кто действительно бежит от войны. Особенно нужно помогать семьям фронтовиков, воюющих в Украине. Но для этого действительно нуждающихся в помощи нужно отличать от дезертиров и просто скитальцев.

По состоянию на конец прошлого года выходцам из Украины выдано более 40 000 действующих видов на жительство на основании временной и международной защиты, на них распространяются все социальное обеспечение, предусмотренное для жителей Эстонии. По состоянию на конец мая более 5000 получивших защиту зарегистрировались как безработные. Касса по безработице теперь печатает анкеты на русском языке для безработных украинцев, проживающих в Эстонии, вероятно, потому что большая часть из них не знает украинского языка, государственного языка своей страны происхождения. Любой желающий также может наблюдать роскошные автомобили с украинскими номерами в городах.

В то же время производители клубники продолжают набирать рабочую силу из Украины. Но это те, кто выполняют работу и потом возвращаются в Украину, потому что их сыновья и мужья на войне. Именно их ждут работодатели и не рассчитывают на тех, кто уже находится здесь.

Очевидно, нас ждут большие проблемы. Распространение ВИЧ-инфекции увеличилось более чем в 2,5 раза в период с марта 2022 года по март текущего года. По данным Viking Security, по сравнению с прошлым годом инциденты с применением насилия участились во всех крупных городах. Число покушений на кражи в небольших городах и сельских магазинах увеличилось как минимум вдвое, а местами и в восемь раз. Правда и то, что это не может быть связано только с новыми жителями.

Однако правительство пытается любой ценой сделать приехавших в Эстонию постоянными жителями. Направлять учащихся в эстоноязычные школы совершенно бессмысленно с точки зрения самих учащихся. В начале мая Министерство образования и науки выделило еще 1,2 млн евро органам местных самоуправлений, частным общеобразовательным школам и владельцам детских садов для украинских детей и молодежи. В мае правительство также выделило 4,7 млн ​​из резервного фонда на языковую подготовку выходцев из Украины.

Сколько еще? По данным Агентства ООН по делам беженцев, в России зарегистрировано 2,9 млн украинских беженцев. Будем ли мы пускать в Эстонию всех желающих и пытаться сделать приехавших в Эстонию постоянными жителями? Будет ли это в интересах Украины, если мы усугубим демографическую катастрофу в Украине?

Но Эстония уже переполнена.

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