Крупный предприниматель: планы правительства могут дорого обойтись Эстонии

«Уже несколько лет мы планируем открыть в Пярну международную гостиничную сеть, что в денежном выражении означает инвестиции в размере около 50 миллионов. Кроме того, чтобы оперировать отелем, необходимо около 250 рабочих мест. В то же время мы очень внимательно следим за налоговой политикой правительства Эстонии и думаем, стоит ли делать такие инвестиции в данный момент», - сказал Рятсепп.

Мы очень внимательно следим за налоговой политикой правительства Эстонии и думаем, стоит ли делать такие инвестиции в данный момент. Андрес Рятсепп

Рятсепп также сказал, что Пярну - это место, где стоит построить такой отель, но проблема в том, что инвесторами отслеживается в качестве надежного фактора и налоговая среда, и план правительства по резкому повышению налога с оборота грозит остановить этот проект.

«Мы также вели переговоры с другими городами Северных стран, и на данный момент кажется, что делать инвестиции в Эстонии сложно, если правительство республики проводит такую ​​налоговую политику. Мы должны учитывать, что в глазах иностранных инвесторов наша инвестиционная среда, в первую очередь из-за войны в Украине, уже стоит на тонком льду», - сказал Рятсепп.

Рятсепп добавил, что повышение налога с оборота в секторе размещения означает также более высокий нетто налог с оборота, поскольку около 50 процентов оборота сектора размещения состоит из экспорта, с которого невозможно получить возврат налога с оборота, как во всех других сферах экономики.

Таким образом, по сравнению с остальной экономикой влияние налога с оборота на гостиничный бизнес значительно больше.