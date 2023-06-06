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Финляндия высылает девять сотрудников посольства России

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Российский флаг. Иллюстративное фото.
Российский флаг. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Финляндия высылает из страны девять сотрудников посольства РФ, которые занимались разведывательной деятельностью, сообщает Yle со ссылкой на финское правительство.

Решение было принято на совместном заседании Министерского комитета по внешней политике и политике безопасности и президента Финляндии Саули Нийнисте.

«Их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях», – отмечается в пресс-релизе финского правительства.

Высылка соответствует целям контршпионажа Полиции безопасности SUPO, говорится в сообщении SUPO в Twitter.

«Это значительный провал для российской разведки в Финляндии», – комментирует Теэму Турунен, заместитель начальника полиции безопасности Финляндии.

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