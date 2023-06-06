3 июня, суббота. Автобус в Латвии отправляется с автовокзала Лиепаи в 20.40. Пассажиры - две несовершеннолетние девочки и Дита. Она опоздала на автобус до Руцавы, поэтому планирует поехать в Ницу, а затем добираться автостопом. Но все пошло не по плану, пишет Rus.TVNET.

И только тогда я поняла, чего он хочет.

Он говорит: «Пять евро, я тебе заплачу пять евро».

Я несколько раз переспросила его, действительно ли он это сказал. И начала смеяться, поскольку мне это казалось таким странным, вся эта ситуация и эти пять евро. И я сказала «нет» и просто пошла по дороге в направлении дома.

Я иду, иду и слышу, как он выходит из автобуса и идет по гравийной дороге за мной. Я поворачиваюсь, и да, он позади меня.