«Новости в 7» за 6 июня: авиапассажир, знай и борись за свои права; день рождения Пушкина в Нарве, будущее русской филологии в Эстонии, преображение обуви и как накрыть стол в стиле Dior

Сегодня в выпуске:

- Интенсивность авиаперевозок выходит на допандемийный уровень. Департамент защиты прав потребителей провел инфокампанию для пассажиров, чтобы напомнить им об их правах и возможностях. Подробности в нашем репортаже

- 6 июня исполняется 224 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. У единственного в Эстонии памятника поэту в Нарве собрались поклонники его творчества.

- В честь великого поэта сегодняшний день объявлен ООН Международным днем русского языка. На фоне российской агрессии в Украине и девальвации так называемого русского мира Новости в семь изучали перспективы дальнейшего существования и развития русской филологии в нашей стране

- Каждый из нас может сделать что-то для спасения планеты. Самое простое - это как известно, сортировка отходов и повторное использование вещей. Наша корреспондент посетила единственную в Эстонии мастерскую, где восстанавливают и реставрируют обувь

- Новости со всего мира: угроза экологической катастрофы на Украине после подрыва дамбы Каховской ГЭС, десятки смертей от алкоголя с содержанием метанола в нескольких регионах России

- Как организовать званый вечер или ужин в кругу друзей так, чтобы он запомнился надолго и оставил массу приятных впечатлений? Например, провести его в стиле знаменитого модного дома Dior. Что для этого необходимо и какие секретные приемы следует знать, выясняла наша корреспондент.