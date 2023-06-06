Россия впервые с осени сообщает о потерях в Украине. И связывает это с контрнаступлением

Тогда министр обороны России оценивал общее число погибших с начала вторжения российских военнослужащих в 5 937 человек. Эти цифры он привел в интервью каналу «Россия-24», показанном уже после того, как Путин сообщил народу России о мобилизации, назвав ее «частичной».

До этого Минобороны России отчитывалось о безвозвратных потерях 25 марта, заявив о 1 351 погибшем.

Эти цифры нельзя считать отражающими настоящие потери. Минобороны прекратило практику их публикации.

Би-би-си совместно с «Медиазоной» (в реестре «иноагентов») и волонтерами ведет независимый подсчет погибших российских военных, основываясь на данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам.

Российские власти в регионах и другие официальные источники за время войны сообщили уже более чем о 25 тысячах погибших в Украине военнослужащих, свидетельствуют подсчеты к этой неделе. Шойгу, сообщая о 71 погибшем за последние три дня, не стал говорить о потерях с начала вторжения.

Украинские власти не объявляли о начале контрнаступления, которое ожидалось еще весной.