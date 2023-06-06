Экономический прогноз ⟩ У владельцев жилищных кредитов в Эстонии появилась новая надежда

Быстрое падение цен на масло в Германии может быть признаком того, что цены на продукты питания и общую инфляцию находятся под контролем, считают экономические аналитики, опрошенные Financial Times.
Что-то необычное произошло с ценой на сливочное масло в Германии в этом году: в то время как цены на многие другие продукты питания росли двузначными темпами, цена на продукт из коровьего молока резко упала. По сравнению с декабрем прошлого года цена пачки сливочного масла в Германии упала на целых 30 процентов.
Экономисты и руководители пищевой промышленности считают, что такое падение цен на немецкое масло может быть признаком большого падения цен на продукты питания.
А именно, цена сливочного масла считается одним из лучших индикаторов динамики цен в пищевой промышленности, поскольку производители сливочного масла и розничные торговцы договариваются о ценах каждые несколько недель. Это означает, что изменения входных цен и рыночных условий достигают цены конечного продукта гораздо быстрее, чем в случае других продуктов питания, где договоры продлеваются гораздо реже, например, каждые шесть месяцев.
Падение цен на масло в Германии в основном было вызвано падением закупочных цен на молоко, что, в свою очередь, связано с более низкими затратами на корма и энергию. На цену молока также влияет снижение потребления, которое возникло из-за перепроизводства в Германии в конце прошлого года.
По словам генерального директора Союза молочной промышленности Германии Экхарда Хойзера, из-за цены на молоко дешевеет и сыр. Хойзер прогнозирует, что цена литра немецкого молока снова упадет с 1,15 евро до менее одного евро, что психологически важно для потребителя.
В то же время цены на сливочное масло в остальной части еврозоны упали не так быстро, как в Германии. Например, во Франции и Испании они росли даже в апреле. Однако вице-президент датского производителя продуктов питания Arla Foods Томас Карстенсен сказал, что большой рынок Германии все-таки может быть индикатором цен на молочные продукты и продукты питания в других странах.
Цены в продуктовых магазинах влияют и на Euribor
Цены на продукты питания в еврозоне выросли примерно на 20 процентов по сравнению с началом прошлого года, став после падения цен на энергоносители основным драйвером инфляции в Европе.
Аналитики говорят, что если другие цены на продукты питания последуют этому примеру и начнут падать такими же темпами, это повлияет не только на потребительскую корзину домохозяйств, но и на инфляцию в целом, а значит, и на политику процентных ставок Европейского центрального банка.
Уже есть признаки того, что потребители не готовы бесконечно платить за повышение цен. Хотя розничные продажи продуктов питания в Еврозоне за последний год выросли почти на десять процентов, объемы продаж сократились почти на пять процентов с поправкой на инфляцию.
Снижение спроса оказывает большее давление на оптовые цены, которые падают во всем мире с лета прошлого года. Хотя теоретически можно было бы переложить на покупателей более низкие оптовые цены, это не так просто, считают участники рынка. «Это не один к одному, но это действительно постепенно должно начать оказывать влияние», - сказал вице-президент Arla Foods Карстенсен.
Пик должен пройти
Большинство экономистов убеждены, что пик инфляции продуктов питания в еврозоне уже пройден. Если в марте рост цен на продукты питания в еврозоне составлял еще 17,9 процента, в мае этот показатель снизился до 14 процентов. Тем не менее, на рынке по-прежнему много неопределенности в отношении будущего.
«Если посмотреть на функционирование рынка, резкое падение цен на энергоносители и затраты на закупочные цены должно отразиться на конечных ценах для потребителей с типичной задержкой в три-шесть месяцев», - сказал главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран, ранее работавший во Всемирной продовольственной программе ООН.
Хотя Allianz прогнозирует, что в следующем году цены на продукты питания также могут начать падать, Субран предупреждает, что поведение компаний все еще может быть непредсказуемым. По его словам, например, 10-20 процентов недавней инфляции продуктов питания можно объяснить не более высокими затратами, а скорее жадностью.
Однако определить, кто именно оказывает ценовое давление на продовольственный рынок, достаточно сложно. «Существует определенное олигополистическоеповедение, особенно среди производителей, продавцов и транспортных компаний», - сказал он.
Рост зарплат подавляет падение цен
Есть и другие причины, по которым продовольственная инфляция может не снижаться желаемыми темпами. К ним относятся более высокая заработная плата работников, увеличение затрат на кредиты предприятий.
«Импортеры и производители продовольствия обычно подписывают друг с другом длительные оптовые договоры, поэтому изменения цен на товары отражаются для покупателей с опозданием», - пояснил экономист французского банка BNP Paribas Жерардо Мартинес Гарсия.
BNP Paribas прогнозирует, что продовольственная инфляция в еврозоне останется на уровне восьми процентов в этом году и останется выше четырех процентов в первой половине следующего года.
Другие аналитики сообщили FT, что, хотя продовольственная инфляция явно падает, снижение может быть не таким быстрым, как рост. Экономист Capital Economics Ариана Кертис сказала, что быстрое падение цен замедляется, например, из-за более чем пятипроцентного роста зарплат в еврозоне.
«Стремительный рост зарплаты является одним из факторов, удерживающих продовольственную инфляцию на таком высоком уровне, - сказал он. - Историческая связь между продовольственной инфляцией и ценами на сельскохозяйственную продукцию, видимо, недавно прервалась, и поэтому маловероятно, что падение цен на энергоносители станет достаточным фактором, чтобы в конце года сделать продовольственную инфляцию отрицательной».
Однако, по мнению экономистов, за продовольственной инфляцией следует следить с особым вниманием, поскольку она также является для Европейского центрального банка важным фактором повышения процентных ставок.
«Не вся инфляция одинакова, - сказала главный европейский экономист американского инвестора PGIM Fixed Income Кэтрин Нейсс. - Люди обращают больше внимания на продовольственную инфляцию, поэтому она больше влияет на экономику через пожелания по зарплате».