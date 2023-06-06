Экономический прогноз ⟩ У владельцев жилищных кредитов в Эстонии появилась новая надежда

В то же время цены на сливочное масло в остальной части еврозоны упали не так быстро, как в Германии. Например, во Франции и Испании они росли даже в апреле. Однако вице-президент датского производителя продуктов питания Arla Foods Томас Карстенсен сказал, что большой рынок Германии все-таки может быть индикатором цен на молочные продукты и продукты питания в других странах.

Цены в продуктовых магазинах влияют и на Euribor

Цены на продукты питания в еврозоне выросли примерно на 20 процентов по сравнению с началом прошлого года, став после падения цен на энергоносители основным драйвером инфляции в Европе.

Аналитики говорят, что если другие цены на продукты питания последуют этому примеру и начнут падать такими же темпами, это повлияет не только на потребительскую корзину домохозяйств, но и на инфляцию в целом, а значит, и на политику процентных ставок Европейского центрального банка.

Уже есть признаки того, что потребители не готовы бесконечно платить за повышение цен. Хотя розничные продажи продуктов питания в Еврозоне за последний год выросли почти на десять процентов, объемы продаж сократились почти на пять процентов с поправкой на инфляцию.