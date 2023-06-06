Упомянутые Шойгу «танки Leopard» оказались сельхозтехникой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщая во вторник, 6 июня, об «успехах» российской армии в ходе войны в Украине, заявил, что накануне были убиты более 1600 военнослужащих ВСУ, уничтожены 28 танков, в том числе восемь немецких танков Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники. В подтверждение этих данных Telegram-канал министерства опубликовал видео, на котором прокремлевские блогеры распознали среди пораженных целей как минимум один сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830.

«И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов», - пишут авторы канала «Военный осведомитель», поддерживающего российское вторжение в Украину. «Это прошлогодние кадры объективного контроля с Ка-52», - уточняет другой пророссийский канал - Fighterbomber, удивляясь, зачем было выдавать сельхозтехнику за «Леопарды». В украинских Telegram-каналах пишут, что, помимо John Deere 4830, за танки Leopard Минобороны РФ выдало еще и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.

Сделанное днем ранее заявление пресс-секретаря Минобороны Игоря Конашенкова с теми же сомнительными данными о «потерях» ВСУ раскритиковал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сравнив услышанное с выдумками сказочного барона Мюнхгаузена. «Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает, - приводится его комментарий в Telegram-канале «Кепка Пригожина». - Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики».

Если сложить все цифры, которые представляет Конашенков, то получится, что «мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», съязвил Пригожин.