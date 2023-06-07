ДОРОГО-ДЕШЕВО ⟩ Союз пищевиков: не хотим даже слышать о сахарном налоге!

Перспектива платить новые налоги сжимает круг кризиса вокруг пищевого сектора? Почему спрос на продукты питания падает, а цены растут? Кризис в кармане потребителя дорого обойдется пищевикам?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Выдержки из беседы:
– В первом квартале экономика заметно упала, цены на товары и услуги продолжили расти (в мае зафиксирован рост 11,3% в годовом исчислении, мясо подорожало на 21,2%, мука на 23,8% – прим.ред.). Впереди – летнее обострение цен?
– Конечно, минувший год был тяжелее, чем когда-либо на моей памяти. Сейчас стало чуть-чуть лучше. Удорожание сырья уже полностью отражено в конечной цене для потребителя, тогда как в прошлом году производители даже не поспевали за ростом сырья, предприятия несли убытки. Теперь стало возможным получать небольшую прибыль.
Однако, производители мясной продукции до сих пор переживают тяжелые времена, поскольку конкуренция очень плотная и невозможно бесконечно поднимать цены. Очевидно, что у людей остается меньше денег на руках. Цена на свинину – самая высокая за последние 20 лет, но эта разница не покрывает всех затрат производителей.
Еще один «прекрасный» пример – цена на сахар. Ставки растут и его постоянно не хватает.
– А теперь поднялся вопрос о сахарном налоге. Каковы могут быть последствия его введения для пищевой промышленности?
– Даже слышать об этом не хочу! Семь лет назад у нас уже была целая война против сахарного налога, а вот опять – министр от социал-демократов выносит этот вопрос на повестку дня. Мы до последнего будем с этим бороться!
Увы, никто из политиков не думает о последствиях введения новых налогов для потребителей. Дело ведь не ограничилось предложением ввести сахарный налог. Пару дней назад был также поднят вопрос о налоге на пластиковую упаковку. Это означает, что повышение цен на продукты питания не закончится никогда!
Мы все еще ждем от правительства новостей о том, как они собираются выводить пищевую промышленность из кризиса. И что мы слышим в ответ? Каждый день – все новые и новые идеи о дополнительных налогах.
Цены больше никогда не вернутся на довоенный уровень. Они точно не упадут после того, как премьер-министр скажет, что предприниматели могли бы их снизить. У нас же свободный рынок!
Любое повышение налогов отражается на конечной цене товаров и услуг. Особенно, когда нашим предприятиям приходится работать в условиях кризиса уже больше трех лет.
– Увеличение ставки НСО, рост процентных ставок, перспектива введения сахарного налога или налога на упаковку – что из этого может пройти легче и менее болезненно?
– Абсолютно все эти налоги бьют по нашему сектору. Итогом становится бесконечное повышение цен.
Мы уже даже не знаем, каким боком подставляться под удар – каждый министр предлагает свой налог (после эфира стало известно, что парламентарий Зюлейха Измайлова их фракции "Ээсти 200" озвучила очередную идею о налоге на потребление мяса – прим.ред.).
Надеюсь, что дополнительных налогов, вроде сахарного, не будет. Это не поможет никому! Уверена, что не должно быть и налога на пластиковую упаковку – по крайней мере в том варианте, в котором это озвучено сейчас. Влияние на себестоимость продуктов питания будет огромным!
Подробнее в повторе!
Обстановка в пищевой промышленности опять накалилась?
Почему усиление конкуренции не приводит к снижению цен?
Что изменят для пищевиков по сути сахарный налог, налог на пластиковую упаковку, повышение НСО и процентных ставок?
Выживут ли небольшие предприятия, кафе и рестораны?
Что нужно для того, чтобы пищевая промышленность чувствовала себя комфортно?