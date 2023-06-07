ДОРОГО-ДЕШЕВО ⟩ Союз пищевиков: не хотим даже слышать о сахарном налоге!

Увы, никто из политиков не думает о последствиях введения новых налогов для потребителей. Дело ведь не ограничилось предложением ввести сахарный налог. Пару дней назад был также поднят вопрос о налоге на пластиковую упаковку. Это означает, что повышение цен на продукты питания не закончится никогда!

Мы все еще ждем от правительства новостей о том, как они собираются выводить пищевую промышленность из кризиса. И что мы слышим в ответ? Каждый день – все новые и новые идеи о дополнительных налогах.

Цены больше никогда не вернутся на довоенный уровень. Они точно не упадут после того, как премьер-министр скажет, что предприниматели могли бы их снизить. У нас же свободный рынок!

Любое повышение налогов отражается на конечной цене товаров и услуг. Особенно, когда нашим предприятиям приходится работать в условиях кризиса уже больше трех лет.

– Увеличение ставки НСО, рост процентных ставок, перспектива введения сахарного налога или налога на упаковку – что из этого может пройти легче и менее болезненно?

– Абсолютно все эти налоги бьют по нашему сектору. Итогом становится бесконечное повышение цен.

Мы уже даже не знаем, каким боком подставляться под удар – каждый министр предлагает свой налог (после эфира стало известно, что парламентарий Зюлейха Измайлова их фракции "Ээсти 200" озвучила очередную идею о налоге на потребление мяса – прим.ред.).

Надеюсь, что дополнительных налогов, вроде сахарного, не будет. Это не поможет никому! Уверена, что не должно быть и налога на пластиковую упаковку – по крайней мере в том варианте, в котором это озвучено сейчас. Влияние на себестоимость продуктов питания будет огромным!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: летнее обострение цен на продукты питания? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Kermo Benrot

Обстановка в пищевой промышленности опять накалилась?

Почему усиление конкуренции не приводит к снижению цен?

Что изменят для пищевиков по сути сахарный налог, налог на пластиковую упаковку, повышение НСО и процентных ставок?

Выживут ли небольшие предприятия, кафе и рестораны?

Что нужно для того, чтобы пищевая промышленность чувствовала себя комфортно?