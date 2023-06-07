Студия Postimees: летнее обострение цен на продукты питания?

Перспектива платить новые налоги сжимает круг кризиса вокруг пищевого сектора. Каковы последствия? Почему спрос на продукты питания падает, а цены растут? Кризис в кармане потребителя дорого обойдется пищевикам?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. Смотрите интервью в 13:15!
- Обстановка в пищевой промышленности опять накалилась?
- Почему усиление конкуренции не приводит к снижению цен?
- Что изменят для пищевиков по сути сахарный налог, налог на пластиковую упаковку, повышение НСО и процентных ставок?
- Выживут ли небольшие предприятия, кафе и рестораны?
- Что нужно для того, чтобы пищевая промышленность чувствовала себя комфортно?