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Студия Postimees: летнее обострение цен на продукты питания?

13:15
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Перспектива платить новые налоги сжимает круг кризиса вокруг пищевого сектора. Каковы последствия? Почему спрос на продукты питания падает, а цены растут? Кризис в кармане потребителя дорого обойдется пищевикам?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. Смотрите интервью в 13:15!

  • Обстановка в пищевой промышленности опять накалилась?
  • Почему усиление конкуренции не приводит к снижению цен?
  • Что изменят для пищевиков по сути сахарный налог, налог на пластиковую упаковку, повышение НСО и процентных ставок?
  • Выживут ли небольшие предприятия, кафе и рестораны?
  • Что нужно для того, чтобы пищевая промышленность чувствовала себя комфортно?
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