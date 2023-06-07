Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В США на вручении дипломов в школе открыли стрельбу: есть погибшие

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Полиция и скорая помощь на месте инцидента.
Полиция и скорая помощь на месте инцидента. Фото: TWITTER@GOADGATSBY

В результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд на востоке США погибли двое человек, еще пятеро получили ранения, сообщают телеканал CNN и агентство Reuters во вторник, 6 июня.

Стрельбу во время церемонии вручения дипломов выпускникам старшей школы открыл 19-летний молодой человек. По данным CNN, это произошло после окончания официальной части мероприятия, когда собравшиеся фотографировались с семьями на улице.

Погибли 18-летний выпускник и 36-летний мужчина. Полиция задержала нападавшего. «Мы думаем, что подозреваемый знал по крайней мере одну из жертв», - сказал временно исполняющий обязанности начальника городской полиции Рик Эдвардс.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх