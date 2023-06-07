Рейтинги: поддержка «Ээсти 200» продолжает снижаться

Согласно последним результатам еженедельного опроса Института социальных исследований и фирмы Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 25,6%, EKRE - 24,5%, а Центристскую партию - 17,5% избирателей.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 9,4%, Социал-демократическая партия с 9,1% и «Отечество» с 8,6%.

Коалицию поддерживают 44,1 процента опрошенных, а оппозицию - 50,6 процента.

По словам исследователя Тартуского университета Мартина Мельдера, показатели поддержки на этой неделе изменились несколько в противоположном направлении по сравнению с предыдущими неделями, и Партия реформ снова слегка опережает EKRE.

«Нам нужно дождаться следующих нескольких недель, чтобы сделать выводы о том, начнут ли меняться тенденции этих двух партий. Продолжающееся снижение поддержки "Ээсти 200" вместе со всей другой динамикой в ​​настоящее время создали ситуацию в ландшафте поддержки, при которой в партийной системе есть две большие партии с равной поддержкой - Партия реформ и EKRE, три небольшие партии - "Ээсти 200", соцдемы и "Отечество" и одна средняя по величине партия - Центристская», - сказал Мельдер.