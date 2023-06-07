Биржевое электричество подорожало до самого высокого значения за последние 40 дней

Выше всего – 146,48 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой днем с 15 до 16 часов - 76,45 евро за мегаватт-час.

В последней раз цена была выше 28 апреля, когда она составляла 10,35 цента, сообщает ERR. Биржевые цены на электричество в Эстонии начали резко расти начиная с этого понедельника, когда на профилактический ремонт закрылся энергетический кабель Estlink 2, связывающий Эстонию и Финляндию. По сравнению с прошлым воскресеньем 7 июня цена на биржевую электроэнергию выросла на 87%.