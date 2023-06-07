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Биржевое электричество подорожало до самого высокого значения за последние 40 дней

rus.postimees.ee
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Лампочка. Фото иллюстративное.
Лампочка. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду по сравнению со вторником повысится на 0,9 процента до 99,31 евро за мегаватт-час (9,93 цента за киловатт-час).

Выше всего – 146,48 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой днем с 15 до 16 часов - 76,45 евро за мегаватт-час.

В последней раз цена была выше 28 апреля, когда она составляла 10,35 цента, сообщает ERR. Биржевые цены на электричество в Эстонии начали резко расти начиная с этого понедельника, когда на профилактический ремонт закрылся энергетический кабель Estlink 2, связывающий Эстонию и Финляндию. По сравнению с прошлым воскресеньем 7 июня цена на биржевую электроэнергию выросла на 87%.

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