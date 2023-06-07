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Трагедия на соревновании: лошадь убила всадницу

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

В деревне Нератов (Чехия) погибла конкуристка, которая упала с лошади, после чего животное наступило на нее.

«Она был одной из участниц нашего соревнования – спортсменка договорилась, что после последнего состязания поработает со второй лошадью, отработает прыжки. Она был на плацу вместе с тренером, там и произошло несчастье. Медсестра, которая еще не успела уйти, немедленно начала оказывать пострадавшей первую помощь», - рассказал организатор соревнований Томаш Коциан. Он добавил, что травмы были настолько серьезными, что спортсменку спасти не удалось.

Пресс-секретарь полиции Маркета Яновска добавила, что по-видимому, женщина не удержалась в седле во время тренировки, упала на землю перед преодолением препятствия, и лошадь наступила на нее.

Точную причину смерти поможет установить вскрытие.

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