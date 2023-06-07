Трагедия на соревновании: лошадь убила всадницу

«Она был одной из участниц нашего соревнования – спортсменка договорилась, что после последнего состязания поработает со второй лошадью, отработает прыжки. Она был на плацу вместе с тренером, там и произошло несчастье. Медсестра, которая еще не успела уйти, немедленно начала оказывать пострадавшей первую помощь», - рассказал организатор соревнований Томаш Коциан. Он добавил, что травмы были настолько серьезными, что спортсменку спасти не удалось.