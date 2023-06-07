Кристина Каллас: надзор за русскоязычными школами был недостаточным

Каллас заявила, что переход на эстоноязычное образование в Эстонии неизбежен. «Местное самоуправление, как владелец школы, также должно передать это сообщение директорам школ, - сказала Каллас. - Практика показывает, что в школах с русским языком обучения, где есть заинтересованное в успехе и настроенное проэстонски руководство, дети выучивают эстонский язык. К сожалению, есть и школы, выпускники которых знают по-эстонски всего несколько слов».

Нынешняя организация обучения эстонскому языку не обеспечила выпускникам русскоязычных начальных школ навыков владения эстонским языком, необходимых для успешного дальнейшего обучения в Эстонии. Государственная учебная программа предусматривает, что выпускники начальных школ с русским языком обучения достигают уровня B1 по эстонскому языку, но даже в течение длительного периода времени треть выпускников этого уровня не достигает. Владение эстонским языком учителей и директоров школ часто не соответствует требуемому уровню.

Кристина Каллас отметила, что государственный надзор за школами с русским языком обучения недостаточен. «Слова на бумаге - это одно, а реальные языковые навыки учителей и их способность преподавать на эстонском - совсем другое, - сказала Каллас. - Мы продолжим начатый в прошлом году надзор за школами с русским языком обучения, посетим все основные школы и профтехучилища. Мы последовательно движемся вперед к единой эстонской школе».