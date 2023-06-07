Опрос ⟩ Половина неэстонцев сомневается в плюсах перехода на эстонский язык обучения

По данным опроса общественного мнения, проведенного в сотрудничестве Государственной канцелярии и Turu-uuringute AS, мнения эстоноземельцев, чьим родным языком не является эстонский, относительно перспектив получить хорошее образование на государственном языке разделились поровну, пишет Rus.ERR.
Опрос показал, что 76% жителей Эстонии согласны с утверждением, что переход на обучение на эстонском языке предоставляет всем детям в Эстонии, независимо от их родного языка, равную возможность получить качественное образование на эстонском языке, 22% не согласны с этим утверждением.
Среди эстонцев эту точку зрения разделяет подавляющее большинство, то есть 89%, в то время как среди людей других национальностей ее разделяет 48%, и примерно столько же, 49%, не согласны с этим утверждением.
Скептиков больше всего в возрастной группе 35-64, среди людей с высшим образованием, а также среди жителей Северо-Востока страны.