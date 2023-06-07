Опрос ⟩ Половина неэстонцев сомневается в плюсах перехода на эстонский язык обучения

Опрос показал, что 76% жителей Эстонии согласны с утверждением, что переход на обучение на эстонском языке предоставляет всем детям в Эстонии, независимо от их родного языка, равную возможность получить качественное образование на эстонском языке, 22% не согласны с этим утверждением.

Среди эстонцев эту точку зрения разделяет подавляющее большинство, то есть 89%, в то время как среди людей других национальностей ее разделяет 48%, и примерно столько же, 49%, не согласны с этим утверждением.