Напоминание из департамента: учеба не является условием для получения детского пособия

После того, как ребенку исполнится 19 лет, Департамент социального страхования продолжает выплачивать ему детское пособие лишь в случае, если он еще учится в средней школе до ее окончания или до завершения учебного года. Концом учебного года считается 31 августа.

Руководитель сферы семейных компенсаций Пирьо Кюннапуу поясняет, что ранее выплаты детских пособий в летние месяцы прекращались в случаях, когда ребенок заканчивал основную школу и не было информации о том, продолжит ли он учиться дальше. «Так же происходило в случаях, когда ребенок к концу учебного года был отчислен из школьного списка. Но если осенью ребенок продолжал учебу, то его пособия выплачивались семье за пропущенные месяцы задним числом», - сказала Кюннапуу.

«С начала этого года детское пособие больше не привязано к тому, учится ребенок или нет. Это означает, что в вышеприведенных случаях мы будем продолжать выплачивать пособия без трехмесячного перерыва и после окончания учебного года», - добавила она.