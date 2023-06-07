Осенью в Таллинне появится еще один дом с квартирами для долгосрочной аренды

«Рынок жилой недвижимости в странах Балтии все больше движется к модели Центральной и Западной Европы, где наряду с покупкой жилья все более популярной становится его долгосрочная аренда. К сожалению, на эстонском рынке довольно мало действительно новой арендной недвижимости, хотя интерес к ней определенно есть», - сказал исполнительный директор компании Bonava Таави Соорм.
Компания Bonava Eesti с осени будет предлагать недвижимость в аренду. В микрорайоне Уус-Мустамяэ завершается строительство первого дома, предназначенного исключительно для сдачи квартир в аренду.
По словам Соорма, причин, по которым человек переезжает в съемную квартиру, может быть множество, и миф о том, что снимают квартиру только те, кто не может позволить себе ее купить, давно перестал быть правдой.
Исполнительный директор Bonava объяснил, что проживание в арендованном жилье становится все более осознанным выбором: например, молодые люди хотят отложить обременение себя кредитом, а иногда они не уверены, захотят ли через несколько лет жить в том же районе или даже в той же стране.
«Мы построили на эстонском рынке 3000 квартир, поэтому у нас достаточно знаний о том, как создавать высококачественное жилье», - сказал Соорм.
Предназначенный для сдачи квартир в аренду дом, который строится на улице Айанди, состоит из трех корпусов и будет готов в октябре. Страны Балтии являются для опытного застройщика первым регионом, где наряду с недвижимостью на продажу занимаются развитием и строительством высококачественных арендных квартир. В Латвии первые арендаторы новых съемных квартир получат ключи уже в сентябре.