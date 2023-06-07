Осенью в Таллинне появится еще один дом с квартирами для долгосрочной аренды

Компания Bonava Eesti с осени будет предлагать недвижимость в аренду. В микрорайоне Уус-Мустамяэ завершается строительство первого дома, предназначенного исключительно для сдачи квартир в аренду.

По словам Соорма, причин, по которым человек переезжает в съемную квартиру, может быть множество, и миф о том, что снимают квартиру только те, кто не может позволить себе ее купить, давно перестал быть правдой.

Исполнительный директор Bonava объяснил, что проживание в арендованном жилье становится все более осознанным выбором: например, молодые люди хотят отложить обременение себя кредитом, а иногда они не уверены, захотят ли через несколько лет жить в том же районе или даже в той же стране.

«Мы построили на эстонском рынке 3000 квартир, поэтому у нас достаточно знаний о том, как создавать высококачественное жилье», - сказал Соорм.