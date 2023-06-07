Рованперя оправдывается за сбитую корову – животное, возможно, придется усыпить

Специализирующаяся на философских и этических вопросах, связанных с животными, Аатола выразила свое возмущение в социальных сетях. Она опубликовала фотографию коровы с подписью: «Не будь Рованперя».

В пятницу, непосредственно после инцидента, финский портал Ilta-Sanomat спросил Антонио Туррито, входящего в руководство ралли Сардиния, как они поступили со сбитым животным. Туррито ответил, что корову отвезли к ветеринару. Если животное находится в плохом состоянии, то лучшим выходом станет эвтаназия.

Под постом Аатолы Калле Рованперя написал и свой ответ.

«Небольшое пояснение для тех, кто не знаком с этим видом спорта. В случае столкновения с животным задача организатора и находящихся на трассе официальных представителей немедленно после инцидента позаботиться о животном. Это не является обязанностью гонщика, поскольку, например, остановка на месте происшествия может спровоцировать новое ДТП, поскольку уже через несколько минут вылетит следующая машина», - написал гонщик в своем ответе.

Рованперя добавил, что организатор гонок отправил животное к ветеринару и корова получает все необходимое.

«Мы не оставляем животных на ралли умышленно без присмотра. И поскольку мы едем по закрытым дорогам, то под гоночные машины попадает, безусловно, намного меньше животных, чем, например, в обычном трафике», — ответил действующий чемпион мира.