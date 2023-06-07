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Откачали: в Эмайыги едва не утонул еще один мужчина

Rus.Postimees
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Тарту.
Тарту. Фото: Kristjan Teedema

Вчера, 6 июня, в 18:44 в центр тревоги поступило сообщение, что в реке Эмайыги со стороны улицы Пикк вблизи моста Туру в Тарту тонет пьяный мужчина.

Сначала спасатели никого не обнаружили вблизи моста. После уточнения места спасатель, вошедший в воду рядом с Pipedrive, по счастливой случайности сразу же заметил нуждавшегося в помощи мужчину. Тот уже наглотался воды и находился без сознания.

«Только нос и рот тонущего торчали из воды, когда я его увидел, – рассказал спасатель команды Аннелинна Рудольф Копти. – Вместе с прибывшими на помощь товарищами по команде мы вытащили человека на берег и передали его медикам скорой помощи».

Сотрудники скорой помощи сразу стали реанимировать пострадавшего и примерно через минуту он пришел в себя. Сперва он растерялся и стал проявлять агрессию, но после объяснений того, что произошло, успокоился.

Затем мужчину с признаками опьянения доставили в больницу.

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