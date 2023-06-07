Большинство получателей стипендий в сфере внутренней обороны составили гимназисты из Ида-Вирумаа

Стипендии в сфере внутренней обороны в размере 500 евро получили Диана Райд из Валгаской гимназии, Тоомас Маттус из Пыльваской гимназии, Каур Кангур из Ориссаареской гимназии, Маркус Ролич и Эвелина Валерт из Йыхвиской гимназии, Максим Юхкам и Эрика Бугрова из Силламяэской гимнахии, Катарийна Гусева из Нарвской Пяхклимяэской гимнахии и Максим Григорьев из Нарвской Ваналиннаской государственной школы.

Кроме того, стипендию получил еще один учащийся Нарвской Ваналиннаской государственной школы, который не пожелал обнародовать свое имя.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, общий для Эстонии вызов состоит в том, что общество должно стать более устойчивым к кризисам, и это должно происходить за счет обеспечения лучшей осведомленности людей и их подготовки к реальным кризисным ситуациям. «По этой причине я очень рад, что эстонская молодежь проявляет интерес к сфере внутренней безопасности и желает развивать свои знания. Эти десять полных энтузиазма стипендиатов могут служить примером не только другим учащимся, но и всему обществу», - сказал министр внутренних дел.