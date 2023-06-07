Большинство получателей стипендий в сфере внутренней обороны составили гимназисты из Ида-Вирумаа

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ, в соответствии с которым в 2022/2023 учебном году фонд стипендий в сфере внутренней обороны в размере 5000 евро был поровну распределен между десятью гимназистами.
Стипендии в сфере внутренней обороны в размере 500 евро получили Диана Райд из Валгаской гимназии, Тоомас Маттус из Пыльваской гимназии, Каур Кангур из Ориссаареской гимназии, Маркус Ролич и Эвелина Валерт из Йыхвиской гимназии, Максим Юхкам и Эрика Бугрова из Силламяэской гимнахии, Катарийна Гусева из Нарвской Пяхклимяэской гимнахии и Максим Григорьев из Нарвской Ваналиннаской государственной школы.
Кроме того, стипендию получил еще один учащийся Нарвской Ваналиннаской государственной школы, который не пожелал обнародовать свое имя.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, общий для Эстонии вызов состоит в том, что общество должно стать более устойчивым к кризисам, и это должно происходить за счет обеспечения лучшей осведомленности людей и их подготовки к реальным кризисным ситуациям. «По этой причине я очень рад, что эстонская молодежь проявляет интерес к сфере внутренней безопасности и желает развивать свои знания. Эти десять полных энтузиазма стипендиатов могут служить примером не только другим учащимся, но и всему обществу», - сказал министр внутренних дел.
«Сфера внутренней безопасности нуждается в развитии, и факультативное преподавание внутренней обороны в этом смысле является существенным шагом. Преподавание внутренней обороны в общеобразовательных школах повышает осведомленность молодежи о том, что она может сделать на благо общества, стимулирует проявлять гражданскую активность и вызывает интерес к обучению в Академии внутренней безопасности. Очень многие гимназисты, выбравшие в качестве предмета по выбору внутреннюю оборону, решают идти к нам учиться, потому что для них открылся полностью новый мир», - объяснил ректор Академии внутренней безопасности Куно Таммеару. «Большая благодарность всем гимназистам, кто претендовал на получение стипендии, и, по всей видимости, со многими из них встретимся осенью, на торжественном акте по случаю начала нового учебного года», - добавил Таммеару.
Ходатайства о получении стипендии можно было представлять в период со 2 марта по 1 мая. Стипендиатная комиссия в течение месяца рассматривала ходатайства, после чего направила министру внутренних дел предложение по лучшим кандидатам. Стипендиаты чествуются на торжественном акте по случаю завершения учебного года в Академии МВД.
Внутренняя оборона является факультативным предметов в гимназиях, которые хотят дать своим учащимся знания и навыки, необходимые при пожаротушении и спасательных работах, защите общественного порядка, охране государственной границы, а также навыки, необходимые таможенникам и работникам пенитенциарных учреждений. Этот предмет преподается по выбору в двадцати гимназиях в разных регионах Эстонии. В год обучение этому предмету проходит более 550 учащихся.
Все прошедшие курс такого обучения получают соответствующее свидетельство. Этих учеников очень ждут для продолжения образования в Академии МВД. Для тех гимназистов, которые уже в гимназии показали отличные результаты в освоении этого предмета, при поступлении в академию действует льготный режим, поскольку у них уже имеются специальные знания и умения.
Стипендии выделяются в сотрудничестве Министерства внутренних дел и Академии внутренней безопасности.
Академия МВД предлагает возможности получения профессионального образования, прикладного высшего образования, а также образования магистерского уровня. Учебное заведение готовит спасателей, полицейских, пограничников, тюремных работников, работников налогово-таможенной сферы, специалистов высшего звена в сфере внутренней безопасности. Прием документов на новый учебный год уже открыт, он продлится до 28 июня.