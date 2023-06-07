Яна Тоом передала в Европарламент петицию о запрете въезда граждан РФ в Эстонию

«Наша задача - показать в Брюсселе, что объявленные эстонским правительством гуманитарные исключения на самом деле не работают и что жертвами такой «санкционной политики» часто становятся наши собственные соотечественники, - сказала Яна Тоом. - И если Еврокомиссия действительно курирует соглашения о функционировании ЕС, то она обязана прояснить и эту ситуацию».

По словам Яны Тоом, председатель петиционного комитета Долорс Монтсеррат подтвердила, что слышала о ситуации. «Она предположила, что мы хотим рассмотреть петицию как можно скорее. Так оно и есть — в ситуации такого массового нарушения прав тянуть нельзя, тем более что обсуждение петиции, запросы в Еврокомиссию и переписка с правительством тоже требуют времени».

Петиция была подана как в бумажном, так и в электронном виде.

Визовый запрет гражданам РФ

С 19 сентября 2022 года запрещен въезд в Эстонию всем гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, посещения родственников или друзей, вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза.

Однако в Эстонию могут въехать те граждане России, которые желают посетить родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга или супругу; человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети. Посещаемый должен быть гражданином или иметь постоянный вид на жительство в Эстонии или в другой стране ЕС.