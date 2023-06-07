Тартуская высшая школа здравоохранения откроет в Нарве обучение на медсестер

Будущие нарвские студентки будут считаться учащимися Тартуской высшей школы здравоохранения. Однако если обычно учащиеся этого заведения в течение обучения проходят практику в нескольких учреждениях, то нарвские студентки и практикумы, и учебную практику смогут проходить в Нарвской больнице.

Проректор по учебной части Тартуской высшей школы здравоохранения Керсти Вийткар добавила, что определенные учебные часы для нарвских студенток пройдут все-таки в Тарту, непосредственно в главном учебном здании. Некоторые занятия будут проводиться в интернете. Обучение будет вестись на эстонском языке.

«Тартуская высшая школа здравоохранения организует многие учебные программы в Южной Эстонии, в Таллинне и в Ида-Вирумаа, чтобы смягчить проблему нехватки работников медицинской сферы по всей Эстонии. Предложение регионального обучения для нас очень важно, поскольку это предоставляет возможности учащимся приобретать образование в родном краю, что упрощает совмещение учебы с семейной и профессиональной жизнью», - пояснила Вийткар.

Заключение договора о сотрудничестве состоится 12 июня в 14 часов в Нарвской больнице. В 15 часов начнется инфочас для заинтересованных лиц, который также будет транслироваться и в интернете.