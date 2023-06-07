Опасные игры с удушьем: среди молодежи распространяется новый ужасающий тренд

Суть тренда - ненадолго потерять сознание, чтобы почувствовать ощущение эйфории. Для этого делают глубокие вдохи сидя на корточках в течение сорока секунд, а потом резко поднимаются и кладут руки на грудь. Затем, как правило, напарник толкает подростка в стену и удерживает, пока он не теряет сознание. Затем он падает, дергается, и вновь приходит в сознание. Многие молодые люди также записывают этот тренд на камеру и выкладывают в интернет.