Фестиваль Odessa Classics Tallinn торжественно закроется в концертном зале Estonia

В программе - произведения Арво Пярта, Сергея Рахманинова, Рудольфа Тобиаса и Лепо Сумера. Всего фестиваль Odessa Classics Tallinn предложил восемь концертов в шести разных залах. В фестивале приняли участие музыканты из восьми государств. Главной звездой фестиваля стал скрипач-виртуоз Дэниел Хоуп. Возможное продолжение проведения фестиваля в Эстонии напрямую зависит от ситуации в Украине, против которой Россия совершает военную агрессию. Организаторы надеются, что в 2024 году фестиваль сможет вернуться в Одессу. В следующем году фестиваль должен состояться в десятый раз.