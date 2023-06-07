Фестиваль Odessa Classics Tallinn торжественно закроется в концертном зале Estonia

Второй год подряд проводящийся в Эстонии крупнейший украинский фестиваль классической музыки Odessa Classics торжественно закроется в среду, 7 июня, в концертном зале Estonia, где перед публикой предстанут Эстонский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Олари Эльтса и художественный руководитель фестиваля, украинский пианист Алексей Ботвинов.
В программе - произведения Арво Пярта, Сергея Рахманинова, Рудольфа Тобиаса и Лепо Сумера. Всего фестиваль Odessa Classics Tallinn предложил восемь концертов в шести разных залах. В фестивале приняли участие музыканты из восьми государств. Главной звездой фестиваля стал скрипач-виртуоз Дэниел Хоуп. Возможное продолжение проведения фестиваля в Эстонии напрямую зависит от ситуации в Украине, против которой Россия совершает военную агрессию. Организаторы надеются, что в 2024 году фестиваль сможет вернуться в Одессу. В следующем году фестиваль должен состояться в десятый раз.
Фестиваль Odessa Classics, впервые состоявшийся в 2015 году, с момента своего учреждения был тесно связан с эстонскими музыкантами, любителями классической музыки и меценатами. После российского военного вторжения в Украину было принято решение временно перенести фестиваль в Таллинн, чуть позднее о своей готовности временно принять фестиваль сообщили и некоторые другие европейские государства.