Фото: район Тондиских казарм преображается

В квартале Park Tondi завершено строительство офисного здания по адресу Таммсааре, 56. Уже сдано в аренду 98% площадей. В сентябре на первом этаже откроет представительский салон Hektor Light. На верхних этажах арендаторами, в частности, будут SRINI, Bondora, CV Keskus, Fortum и Web Expert. В конце года в квартале начнется реконструкция другого здания.
«Только что завершенное офисное здание по адресу Таммсааре, 56 практически полностью сдано в аренду. В сегодняшней рыночной ситуации это отличный результат, – сказал коммерческий директор квартала Park Tondi Юлари Нийнемяги. – Надо признать, что найти арендаторов не составило труда, так как к кварталу обеспечен отличный доступ, а само здание очень хорошо заметно. Бонусом являются удобная парковка и возможности занятия спортом».
Расположенное по адресу Таммсааре, 56 офисное здание нового поколения с почти нулевым энергопотреблением отличается продуманными пространственными решениями и дополнительными возможностями. Парковка в основном находится на подземном этаже, а также тут есть закрытая велосипедная парковка с раздевалками и душевыми. Во всех офисах имеются балконы, а с террасы на крыше здания открывается вид на теннисные корты, озеро Юлемисте и центр города.
Архитекторами офисного здания Таммсааре, 56 являются компании HG Arhitektuur и KAMP Arhitektid.
«В этом году мы также начнем реконструкцию здания по адресу Сыякооли, 1: историческое здание казарм получит расположенные на трех этажах офисы с уникальными интерьерами. Первые договоры здесь также уже заключены, – сказал Юлари Нийнемяги. – Красная кирпичная стена, бетон, высокие потолки, зеленая территория – вот лишь некоторые из преимуществ этого здания. А лучшие спортивные сооружения района находятся всего в нескольких минутах ходьбы».
В конце года будет завершено и офисное здание по адресу Сыякооли, 6, которое тоже полностью сдано в аренду.
Жилой и деловой квартал Park Tondi, который развивает компания US Real Estate, строится в районе исторических казарм Тонди. В квартале Park Tondi уже готово более 28 000 м2 коммерческих площадей: 10 200 м2 по адресу Таммсааре, 56 и 18 800 м2 по адресу Сыякооли, 10 (FORUS Spordikeskus Tondi). С завершением проекта Сыякооли, 6 к кварталу добавится еще 1 300 м2 арендных коммерческих площадей.
Архитекторами офисного здания Таммсааре, 56 являются компании HG Arhitektuur и KAMP Arhitektid.