Фото: район Тондиских казарм преображается

«Только что завершенное офисное здание по адресу Таммсааре, 56 практически полностью сдано в аренду. В сегодняшней рыночной ситуации это отличный результат, – сказал коммерческий директор квартала Park Tondi Юлари Нийнемяги. – Надо признать, что найти арендаторов не составило труда, так как к кварталу обеспечен отличный доступ, а само здание очень хорошо заметно. Бонусом являются удобная парковка и возможности занятия спортом».

Фото: Park Tondi

Расположенное по адресу Таммсааре, 56 офисное здание нового поколения с почти нулевым энергопотреблением отличается продуманными пространственными решениями и дополнительными возможностями. Парковка в основном находится на подземном этаже, а также тут есть закрытая велосипедная парковка с раздевалками и душевыми. Во всех офисах имеются балконы, а с террасы на крыше здания открывается вид на теннисные корты, озеро Юлемисте и центр города.

Фото: Park Tondi

Архитекторами офисного здания Таммсааре, 56 являются компании HG Arhitektuur и KAMP Arhitektid.

«В этом году мы также начнем реконструкцию здания по адресу Сыякооли, 1: историческое здание казарм получит расположенные на трех этажах офисы с уникальными интерьерами. Первые договоры здесь также уже заключены, – сказал Юлари Нийнемяги. – Красная кирпичная стена, бетон, высокие потолки, зеленая территория – вот лишь некоторые из преимуществ этого здания. А лучшие спортивные сооружения района находятся всего в нескольких минутах ходьбы».

В конце года будет завершено и офисное здание по адресу Сыякооли, 6, которое тоже полностью сдано в аренду.