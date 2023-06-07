Эрнитс: оба Хельме проделали огромную работу в руководстве EKRE, но они демонизированы

«Помните, что было с Центристской партией при Сависааре? Она была самой популярной политической силой, но сидела в блокаде. Это продолжалось до того момента, пока в партии не нашли возможность Сависаара убрать. Сейчас EKRE находится в той же ситуации», - заявил Пеэтер Эрнитс, выступая в среду в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.