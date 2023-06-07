Эрнитс: оба Хельме проделали огромную работу в руководстве EKRE, но они демонизированы

Бывший депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс, который будет бороться за пост председателя Консервативной народной партии (EKRE), сравнил нынешнее положение национал-консерваторов с ситуацией, в которой находились центристы при правлении Эдгара Сависаара, пишет Rus.ERR.
«Помните, что было с Центристской партией при Сависааре? Она была самой популярной политической силой, но сидела в блокаде. Это продолжалось до того момента, пока в партии не нашли возможность Сависаара убрать. Сейчас EKRE находится в той же ситуации», - заявил Пеэтер Эрнитс, выступая в среду в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.
По его словам, Март и Мартин Хельме за 12 лет руководства EKRE проделали огромную работу, но сейчас они оба демонизированы и при нынешних лидерах партии очень трудно будет выйти из сегодняшней блокады.