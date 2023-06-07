Печально известная гоночная трасса унесла еще одну жизнь

60-километровая извилистая трасса, на которой ежегодно проводятся мотогонки, пролегает по дорогам и улицам расположенного в Ирландском море острова Мэн. Самой известное среди них является серия ТТ, которая проводится с 1907 года. При этом крайне редко это состязание обходится без человеческих жертв.

В этом году на печально известной трассе погиб опытнейший гонщик Торрас Мартинес. Он принимал участие в этих мотогонках с 2017 года и провел 21 соревнование.

46-летний гонщик, показавший по итогам трех кругов лучшее время, не справился с управлением на последнем круге гонки. Травмы оказались настолько серьезными, что спасти ему жизнь было невозможно.

«Рауль Торрас Мартинес был самым быстрым испанским гонщиком, который когда-либо принимал участие в гонках ТТ», - сказали организаторы соревнований.