УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Прощание с паромом-домом: у украинских беженцев есть чем отблагодарить Эстонию

Украинцам, оказавшимся в Эстонии после начала полномасштабной российской агрессии, очень важно регулярно собираться вместе, общаться, что позволяет им не терять свою идентичность, сохранять свою культуру и свои традиции. Инна Гордиенко, директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии, рассказывает, как эти традиции сохраняются украинцами и в национальные праздники, и в бытовой ежедневной рутине нелегкой жизни в новой, но тепло встретившей их стране.
В конце прошлой недели местные украинцы прощались с паромом Isabelle… Я не могла не пойти на это мероприятие, хотя сама я и не жила там. Однако на этом судне прошла значительная часть жизни очень многих украинских беженцев. Значит, и ко мне он имеет самое прямое отношение.
В чате «Друзья Украины в Эстонии» моя знакомая Елена написала пост: «Друзья, собираем всех, кто когда-то жил на пароме в субботу в 17:00. Корабль Isabelle завершает свою работу и собирается на ремонт. Давайте поблагодарим его команду! Можно нести украинские и эстонские флаги, желтые и голубые шарики, разные вкусности. Планируем подписать пожелания на флаге и подарить кораблю, чтобы он всегда был там».
Пост набрал тысячу лайков. Украинцы писали комментарии и благодарили.
Помню прекрасно тот день, когда меня переселяли из отеля на паром; с одной стороны, в эмоциях заметное место занимал страх, а с другой - ожидание нового неизведанного опыта жизни на воде. Но мне не пришлось его испытать, потому что в этот же день меня нашла хозяйка моей нынешней квартиры.
О жизни на пароме большинство беженцев говорит с теплотой
Однако мне приходилось много общаться с людьми, которые прожили на Isabelle не один день, и почти все они вспоминают этот период с особым чувством радости и благодарности. Например, Оксана, мама двоих детей и моя подруга теперь здесь, в Таллинне, когда в свое время узнала, что их селят на паром, очень расстроились. «Мы боялись и не хотели. Но в результате все оказалось лучше, чем я предполагала. Мы прожили на судне четыре месяца, лучше всех, конечно, было дочке и сыну. Для них общение с другими украинскими детками стало просто спасением. О времени, проведенном на пароме, у меня только хорошие воспоминания», - рассказывала она мне во время одной из наших встреч.
Когда я с коллегой Аней пришла на прощание с Isabelle, я встретила там Кирилла Бадикина - руководителя команды отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования. Он с самого начала работал на пароме волонтером. Я постоянно слушала его эфиры в ФБ с разъяснениями о том, как украинцам обустроить свою жизнь в Эстонии, и это была мегаполезная информация.
Кирилл был очень рад нас видеть и, конечно же, я не удержалась, чтобы расспросить его в деталях о жизни украинских беженцев на судне. «Мне безумно приятно, что столько людей пришло отблагодарить нашу команду Департамента соцстрахования и команду Tallink, которая работала на пароме на протяжении года с лишним. Фактически ежедневно мы пытались создать уют и комфорт для украинских переселенцев, которые поневоле оказались в чужой стране».
Это была команда из десяти человек, и их главная задача состояла в том, чтобы проконсультировать украинцев, дать совет, рассказать, какие шаги предпринять для того, чтобы остаться в Эстонии: как найти работу, жилье, подать ходатайство о субсидии, устроить детей в школу, и даже как найти определенные магазины.
«Мы искренне пытались помочь - выслушать, дать совет, кого-то просто обнять, думаю, это сильно людям помогало; наверное в этом и кроется ответ на вопрос, почему они решили собраться и нас поблагодарить», - говорит Кирилл и показывает огромный украинский флаг, подписанный для команды Соцдепартамента украинцами.
Дети воспринимали дом-корабль как Диснейленд
Скажу честно, я была шокирована, когда узнала, что на пароме за весь период его работы как места проживания беженцев (с апреля 2022 по июнь 2023 года) побывало 6 600 украинцев! В самые пиковые моменты паром принимал до 2000 людей одновременно.
Департамент соцстрахования делал все возможное для комфортного проживания взрослых и детей: были найдены партнеры, которые организовали детские кружки, чтобы мамы могли заниматься своими делами и на время оставить ребенка на судне. Кирилл говорит, что в пиковое время на пароме было более 800 детей.
«Детям там очень нравилось - они бегали, играли, для них это был прям как Диснейленд. Это был город в городе, такой себе небольшой городок в Эстонии. Кто-то организовал занятия йогой, кто-то играл на фортепиано и обучал других… Сформировалось такое сообщество, в котором люди могли общаться на родном языке и поддерживать друг друга».
Когда появились первые сообщения, что паром будут закрывать для проживания, я слышала от многих украинцев, что для них эта новость стала болезненным моментом. И это неудивительно: там было организовано множество разных услуг, которые сглаживали трудности для моих соотечественников. Начиная с медицинской и психологической помощи до инфочасов с сотрудниками из Кассы по безработице, Трудовой инспекции, представителями школ и детских садов.
«У нас было хорошее сотрудничество с Tallink и всей его командой; они помогали нам разрулить много ситуаций. А еще мы устраивали с ними разные мероприятия для украинцев: праздничный ужин под Рождество и Новый год, выступления разных артистов, также нас посетила украинская звезда, певица Лобода, она привезла много сладостей детям, раздала бесплатно билеты на свой концерт! Думаю, у нас неплохо все получилось, потому что у Tallink в аренду взяли суда Голландия и Шотландия, с целью организации проживания украинских и других беженцев, которые нуждаются в убежище», - Кирилл просто светится, когда рассказывает о своем опыте работы на корабле, и мне хочется его крепко обнять, чтобы еще раз отблагодарить от лица всех украинцев, живущих в Эстонии.
В этот момент я замечаю Марье, которая сжимается от холода, но продолжает стоять у парома и встречать подходящих украинцев. Мы знакомимся, я говорю ей, что не жила на судне, но мне безумно приятно знать, что такие люди, как она, заботились о моих соотечественниках весь этот тяжелый год. Мы делаем совместное фото и Марье говорит, что для нее это был такой волнующий и такой яркий период жизни, который она никогда не забудет!
«Мы очень хотели, чтобы украинцы чувствовали себя на нашем пароме как дома. Но мы понимаем, что ни один паром дома не заменит. И мы всей душой и сердцем желаем украинцам как можно скорее вернуться в свои теплые и уютные дома! Я верю, что Украина победит, потому что у вас такие люди!» Марье произносит эти слова, а я думаю о том, что Isabelle стала символом украинских беженцев в Эстонии. Спрашиваю Кирилла, как же теперь без Isabelle?
«Для меня, моей команды и Tallink - это очень эмоциональный момент… Мы не чувствуем, что наша история с оказанием помощи для украинцев закачивается на этом пароме. Мы будем продолжать помогать всем, чем можно. Мы надеемся, что те украинцы, которые останутся в Эстонии, и которым мы помогли сейчас найти постоянное место проживания, смогут, пусть и временно, назвать это место своим домом. И мы все верим в победу Украины!»
Я чуть не расплакалась, покидая Isabelle. Все это было так трогательно, и в то же время очень грустно. Разве могла я когда-то подумать, что мы, украинцы, будем жить на морских судах, искать пристанище и крышу над головой по всему миру? Как могло случиться, что по воле одного сумасшедшего я и тысячи моих соотечественников оказались без дома? Разве могла я вообразить, что украинцы будут спасаться от бомб, ракет и снарядов… Будут вынуждены просить о помощи и мечтать о том, чтобы быть со своими родными и близкими, с которыми их разлучила война. В это невозможно поверить, но с этим нам приходится жить…
Беженцам важно приобщить эстонцев к украинским традициям
Я вспоминаю, как украинцы, которые пришли на фестиваль «Вышиванка объединяет», состоявшийся две недели назад в Эстонском музее под открытым небом, говорили, что они как в Украине побывали, и понимаю, как это важно: ощущение родных стен и родного дома. Когда мы всей нашей командой Ассоциации украинских организаций в Эстонии думали о проведении этого мероприятия, нам даже в голову не приходило, что мы сможем собрать 2000 украинцев в одном месте в Эстонии!
Мы видим, что украинцы хотят общаться друг с другом, хотят не терять свою идентичность, хотят во чтобы то ни стало сохранять свою культуру и свои традиции! Хотя данный фестиваль имел еще одну благую цель - объединить вокруг этого сохранения украинцев и эстонцев, а также познакомить друг друга со своим этносом и национальным культурным достоянием.
Rahvustikand ühendab - так мы назвали наш праздник, приуроченный ко Дню вышиванки. В этом году в условиях войны украинские вынужденные переселенцы встречали его в Эстонии, которая протянула нам руку помощи и предоставила убежище тысячам украинцев. Мы очень ценим это, и нам было важно, чтобы эстонский народ присоединился к нашему празднику и разделил его с нами.
Вышиванка имеет огромное значение для каждого украинца. Она не только элемент праздничного народного наряда, но и оберег, в котором закодированы символы силы и благосостояния украинского народа. Это наш генетический код. У эстонцев он тоже есть, и они, как и мы, ценят свои корни, которые также зашиты в национальной одежде. Нас объединяет подобное, и обогащает разное! И нам очень хотелось донести этот посыл всем гостям фестиваля.
Руководитель интеграционных и социальных проектов музея Эйнике Соовяли изначально не верила в то, что наша идея сработает. «Скажу честно, вся моя команда очень скептично смотрела на то, что я согласилась предоставить площадку для этого фестиваля и активно участвовала в его организации», - призналась мне Эйнике после фестиваля. «Но когда они увидели, как это все происходит, и сколько эстонцев пришло на праздник, они сняли шляпу передо мной», - смеется Эйнике.
Фестиваль и правда вышел на славу. Эстонский музей под открытым небом еще никогда не принимал так много украинцев и эстонцев одновременно! Фестиваль посетило 2100 человек, из них 1700 - украинцы, и 400 - эстонцы!
Это был невероятный по своим масштабам и красоте праздник украинской и эстонской культуры, праздник единения двух народов через любовь к искусству, народному творчеству и традициям. Чего только стоил рекорд, который зафиксировал официальный представитель Национального реестра рекордов Украины! Мы собрали в одной локации наибольшее количество людей в вышиванках в странах Балтии - 358 человек! Фестиваль посетил посол США со всем семейством. Конечно же, все были в вышиванках.
Посол США в Таллинне гордится большой коллекцией вышиванок
Месяцем ранее посол Джордж Питер Кент пришел на мероприятие Украинского киноклуба в вышыванке, вышитой узором американского флага; я никогда ранее не видела такой, и он сказал мне, что эта вышиванка была куплена в Украине. Я спросила, сколько вышыванок у посла, и была крайне удивлена, когда услышала, что 7-8 точно имеется. Даже у меня нет столько! А еще посол сравнил Эстонский музей под открытым небом с Музеем Пирогово (музеем под открытым небом в черте Киева). Удивительно, что я тоже постоянно сравниваю таллиннский музей c Пирогово, и даже часто оговариваюсь, называя его так…
Мы собрали под небом Таллинна лучших местных поваров украинской и эстонской кухни, талантливых мастериц из Украины и Эстонии, которые представили невероятной красоты изделия ручной работы, певцов и танцоров эстонских и украинских коллективов, которые заряжали энергией гостей праздника! Зажигательные выступления группы народного танца Таллиннского университета Soveldaja рука об руку с украинским ансамблем песни и танца «Воля» покорили сердца украинцев и эстонцев.
А еще я не могла отвести глаз от ярких костюмов ремесленного коллектива Raudrohi под руководством Лембе-Марии Сихвре. Эти прекрасные эстонские бабушки демонстрировали процесс создания вышивки для народной одежды. Буйство красок украинских и эстонских вышиванок потянуло бы еще на один рекорд…
Ну а вишенкой на торте в этом фестивале стал показ эстонской этнической одежды от дизайнера Вильве Унть, которую продемонстрировали украинские девушки! С Вильве я познакомилась абсолютно случайно: нашла ее контакт в Инстаграме и решила написать. Подумала, а вдруг повезет, и Вильве согласится на такой эксперимент.
Так и случилось. Она откликнулась, и оказалось, что за два дня до нашего мероприятия у нее был показ новой коллекции, которую она с удовольствием отдала для презентации на наш праздник. Когда украинские модели одевались в наряды Вильве Унть, их глаза светились от счастья и восторга: такую красоту им еще не приходилось демонстрировать.
Современная этника и безумно красивые головные уборы - мне кажется, каждая из них мечтала бы забрать по такому наряду себе в гардероб, и я бы точно не отказалась!
Праздник вышиванки может стать в Эстонии ежегодным
Интеграционный фонд Эстонии признал фестиваль «Вышиванка объединяет» одним из трех лучших интеграционных проектов года и мы, конечно же, гордимся этим и хотим сделать Rahvustikand ühendab ежегодным фестивалем! Но самым главным признанием для нашей команды и меня лично были те эмоции, которые мы подарили украинцам и эстонцам, и те отзывы, которые еще целую неделю приходили нам в комментарии.
Лучше и точнее всего суммирует произошедшее такая запись: «Спасибо за прекрасное мероприятие, за наслаждение от общения, за интересные встречи, за сохранение традиций, за укрепление дружбы между эстонцами и украинцами!».