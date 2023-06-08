УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Прощание с паромом-домом: у украинских беженцев есть чем отблагодарить Эстонию

В конце прошлой недели местные украинцы прощались с паромом Isabelle… Я не могла не пойти на это мероприятие, хотя сама я и не жила там. Однако на этом судне прошла значительная часть жизни очень многих украинских беженцев. Значит, и ко мне он имеет самое прямое отношение.

В чате «Друзья Украины в Эстонии» моя знакомая Елена написала пост: «Друзья, собираем всех, кто когда-то жил на пароме в субботу в 17:00. Корабль Isabelle завершает свою работу и собирается на ремонт. Давайте поблагодарим его команду! Можно нести украинские и эстонские флаги, желтые и голубые шарики, разные вкусности. Планируем подписать пожелания на флаге и подарить кораблю, чтобы он всегда был там».

Пост набрал тысячу лайков. Украинцы писали комментарии и благодарили.

Помню прекрасно тот день, когда меня переселяли из отеля на паром; с одной стороны, в эмоциях заметное место занимал страх, а с другой - ожидание нового неизведанного опыта жизни на воде. Но мне не пришлось его испытать, потому что в этот же день меня нашла хозяйка моей нынешней квартиры.

О жизни на пароме большинство беженцев говорит с теплотой