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Пьянка закончилась поножовщиной: полиция задержала подозреваемых в убийстве

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Taavi Sepp

Вчера полиция арестовала 50-летнего и 58-летнего мужчин, подозреваемых в нанесении смертельных травм 48-летнему мужчине.

Вчера вечером, вскоре после 20:30, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильянди обнаружено тело 48-летнего мужчины со следами насилия. По предварительным данным, тот был ранен ножом. Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве.

По словам начальника Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, есть основания полагать, что преступление совершили мужчины, снимавшие квартиру в том же доме, что и погибший. «В прошлом арендаторы этого дома уже привлекали внимание местных жителей и полиции тем, что вместе распивали спиртные напитки», - сказал Сасс, добавив, что в момент задержания подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Опьянение погибшего будет установлено в ходе экспертизы. 

«Мотив и другие детали этого серьезного преступления еще выясняются, но суровая правда заключается в том, что большинство насильственных преступлений, включая убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Однако почему эта встреча закончилась так трагично, будет выяснено в ходе уголовного дела», - сказал Сасс.

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