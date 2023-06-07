Пьянка закончилась поножовщиной: полиция задержала подозреваемых в убийстве

Вчера вечером, вскоре после 20:30, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильянди обнаружено тело 48-летнего мужчины со следами насилия. По предварительным данным, тот был ранен ножом. Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве.

По словам начальника Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, есть основания полагать, что преступление совершили мужчины, снимавшие квартиру в том же доме, что и погибший. «В прошлом арендаторы этого дома уже привлекали внимание местных жителей и полиции тем, что вместе распивали спиртные напитки», - сказал Сасс, добавив, что в момент задержания подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Опьянение погибшего будет установлено в ходе экспертизы.