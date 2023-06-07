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Эстонские фермеры в печали: ночные заморозки не пощадили картофель и клубнику

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Эйнар Саар показывает, как от ночных заморозков пострадал ранний картофель.
Эйнар Саар показывает, как от ночных заморозков пострадал ранний картофель. Фото: Sille Annuk

Неожиданно сильные ночные заморозки и прохладная весна означают для фермеров Тартумаа, что урожай будет меньше ожидаемого и позже обычного.

«Ничего веселого в этом нет, – отметил владелец хутора Сааре-Анни в деревне Кюлитсе в волости Камбья Эйнар Саар. – В ночь с прошлой пятницы на субботу ранний картофель все-таки почернел».

Поврежденная холодом ботва картофеля по размеру значительно меньше уцелевшей. «Нормального урожая там все-таки не будет, картофель подоспеет значительно позже, да и потери урожая будут большими», – сказал Саар и добавил, что ночные заморозки были и раньше, но не такие суровые, как в этом году. При этом на его картофельном поле здоровые и поврежденные растения иногда находятся рядом друг с другом. Почему так произошло, владелец хутора объяснить не может. 

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