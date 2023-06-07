Эстонские фермеры в печали: ночные заморозки не пощадили картофель и клубнику

«Ничего веселого в этом нет, – отметил владелец хутора Сааре-Анни в деревне Кюлитсе в волости Камбья Эйнар Саар. – В ночь с прошлой пятницы на субботу ранний картофель все-таки почернел».
Поврежденная холодом ботва картофеля по размеру значительно меньше уцелевшей. «Нормального урожая там все-таки не будет, картофель подоспеет значительно позже, да и потери урожая будут большими», – сказал Саар и добавил, что ночные заморозки были и раньше, но не такие суровые, как в этом году. При этом на его картофельном поле здоровые и поврежденные растения иногда находятся рядом друг с другом. Почему так произошло, владелец хутора объяснить не может.