В ООН представили разработанную в Эстонии технологию, распознающую даже самые незаметные суда

Презентация состоялась в рамках Консультаций ООН по морской науке и морскому праву.

Корабли можно сделать очень тихими и невидимыми для радаров, но какие-то следы от них всегда остаются. Все потому что законы Ньютона гласят: все, что движется по поверхности воды, живое или неживое, от уток до самых больших кораблей, создает волны. Поэтому на поверхности моря от движущегося корабля всегда сохраняется определенный волновой рисунок. Хотя волны, генерируемые кораблями, в чем-то похожи, даже небольшие различия позволяют извлекать из них огромное количество информации. Уже давно примерную скорость корабля можно было оценить по форме волны.

Волновые рисунки корабля похожи на отпечатки пальцев. Теперь их научились считывать.

Новая технология позволяет правильно определить скорость корабля, место возникновения судовых волн и курс корабля по характеристикам волн, зарегистрированным на расстоянии десяти километров простым и дешевым оборудованием. Часто удается отличить знакомые корабли от незнакомых.

«Таким образом, с помощью сотни устройств можно было бы получить полное представление о том, какие корабли плывут у берегов Эстонии. Поскольку законы Ньютона распространяются на всю Землю, эта технология работает во всех морях и океанах. Морские государства несут ответственность за то, что происходит в их территориальном море. Когда такая технология войдет в обиход, ни один корабль не останется незамеченным в темноте или тумане. Страны получат полную картину того, что происходит у их берегов, даже без помощи дорогостоящих радаров», - сказал Соомере.