Кому повезет: в двадцати столичных домах будет повышена пожарная безопасность

«Таллинн в сотрудничестве со спасательным департаментом с 2018 года реализует специальный проект, направленный на повышение пожарной безопасности жилых помещений, совместно оплачивая расходы на его проведение. Мы помогаем испытывающим финансовые трудности горожанам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям с особыми потребностями. На данный момент в Таллинне в рамках проекта повышена пожарная безопасность 150 домов и квартир. В этом году соответствующие работы пройдут еще в 20 домах, город выделит на эти цели 60 000 евро, а спасательный департамент – 43 000 евро», - рассказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Таллинн предусмотрел на реализацию проекта средства в первом дополнительном бюджете на 2023 год, который должен быть утвержден горсобранием.

Список участвующих в проекте жилых помещений составляется на основании заявлений, поступивших в местное самоуправление, и проведенных спасательным департаментом осмотров, данные анализируются в сотрудничестве города и департамента.

В этом году пожарная безопасность будет повышена в десяти домах в Нымме, в трех домах – в Ласнамяэ, в двух – в Хааберсти и по одному в Кесклинне, Кристийне, Пирита и Пыхья-Таллинне.

Целевой аудиторией проекта являются семьи, испытывающие трудности финансового характера, семьи, в которых есть дети - прежде всего многодетные семьи, - люди с особыми потребностями и пожилые. В качестве исключения в проекте могут принять участие люди, в семье которых недавно произошло событие, повлиявшее на ее финансовое положение, например, пожар.

Пособие выделяется на осуществление работ с топочной камерой, на установку дымовых датчиков и датчиков угарного газа, приобретение огнетушителей и других средств для тушения огня, а также на ремонт электросетей, ремонт и замену газовых устройств, на заказ экспертной оценки, а также на применение специальных решений - например, невозгораемое постельное белье, датчик температуры, системы оповещения для людей с особыми потребностями.

Горожанин, в доме которого будут проводиться работы, должен быть зарегистрирован в качестве владельца недвижимости и, согласно данным регистра народонаселения, проживать там же. Также получить пособие может человек, который как минимум три года живет на жилплощади, принадлежащей его близкому родственнику или свойственнику, если последний может это письменно подтвердить.