Пассажиры начали бриться и красить волосы в туалете: Elron пришлось обновить правила

С 12 июня на поезда Elron будут распространяться обновленные правила пассажирских перевозок, которые помогут устранить возникшие проблемы. Например, на борту поезда будут запрещены процедуры личной гигиены.
«В поездах Elron будут новые правила, чтобы мы могли обеспечить безопасное и максимально комфортное путешествие для всех пассажиров, - сказал руководитель отдела обслуживание клиентов Elron Ардо Роозенберг. - Путешествие на пассажирском поезде становится все более популярным в Эстонии, поэтому поезда часто бывают переполнены. Эти правила помогут обеспечить порядок».
Вот некоторые примеры новых правил, которые вступят в силу 12 июня:
- жители других государств-членов ЕС смогут покупать льготные билеты на основании документа, подтверждающего скидку;
- устанавливается срок в 3 месяца для предъявления пассажиром претензии;
- разрешается провозить домашних животных во всем вагоне С (до сих пор только в проходе вагона С);
- разрешается размещать самокат в сложенном виде в специальной сумке на багажной полке;
- запрещаются действия, которые могут привести к опасной ситуации для имущества или здоровья людей (в частности, нагревание различных жидкостей и продуктов питания, а также использование открытого огня;
- запрещаются процедуры личной гигиены.
«Запрет на процедуры личной гигиены относится к случаям, когда пассажиры брились или красили волосы в туалете поезда, - сказал Роозенберг. - Это негигиенично, наносит ущерб имуществу Elron и глубоко невежливо по отношению к другим пассажирам».
Роозенберг также привел новое правило, которое запрещает размещать ручную кладь на пассажирском месте, если она пачкает сиденья, мешает пользоваться местами другим пассажирам или препятствует движению в поезде. «Если стоящие пассажиры находятся в зоне видимости пассажира, ручная кладь должна быть убрана с сидения без дополнительных вопросов», - добавил он.
Обновление правил не несет никаких изменений для пассажиров на велосипедах. «Нехватка мест для велосипедов будет решена только после ввода в эксплуатацию новых поездов», - сказал Роозенберг.