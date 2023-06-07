Пассажиры начали бриться и красить волосы в туалете: Elron пришлось обновить правила

«В поездах Elron будут новые правила, чтобы мы могли обеспечить безопасное и максимально комфортное путешествие для всех пассажиров, - сказал руководитель отдела обслуживание клиентов Elron Ардо Роозенберг. - Путешествие на пассажирском поезде становится все более популярным в Эстонии, поэтому поезда часто бывают переполнены. Эти правила помогут обеспечить порядок».

Вот некоторые примеры новых правил, которые вступят в силу 12 июня: жители других государств-членов ЕС смогут покупать льготные билеты на основании документа, подтверждающего скидку;

устанавливается срок в 3 месяца для предъявления пассажиром претензии;

разрешается провозить домашних животных во всем вагоне С (до сих пор только в проходе вагона С);

разрешается размещать самокат в сложенном виде в специальной сумке на багажной полке;

запрещаются действия, которые могут привести к опасной ситуации для имущества или здоровья людей (в частности, нагревание различных жидкостей и продуктов питания, а также использование открытого огня;

запрещаются процедуры личной гигиены.

«Запрет на процедуры личной гигиены относится к случаям, когда пассажиры брились или красили волосы в туалете поезда, - сказал Роозенберг. - Это негигиенично, наносит ущерб имуществу Elron и глубоко невежливо по отношению к другим пассажирам».

Роозенберг также привел новое правило, которое запрещает размещать ручную кладь на пассажирском месте, если она пачкает сиденья, мешает пользоваться местами другим пассажирам или препятствует движению в поезде. «Если стоящие пассажиры находятся в зоне видимости пассажира, ручная кладь должна быть убрана с сидения без дополнительных вопросов», - добавил он.