Фото: гулять по Сухкрумяги станет безопаснее

По словам вице-мэра Владимира Света, создание Глинтового парка протяженностью девять километров, который соединит три района города, является одним из проектов Зеленой столицы Европы.

Начались строительные работы. Фото: Матс Ыун / Pealinn

«В прошлом году для создания парка был проведен сбор идей и конкурс, в результате планируется превратить зону глинта в целостное пространство для проведения досуга, позаботившись при этом о сохранении богатства видов и повышении осведомленности горожан в области заботы об окружающей среде. Строительство моста Паэвялья – часть реализации этого плана», - сказал Свет.

Мост протяженностью шесть метров и шириной 2,5 метра построят из железобетона и установят на выстроенные опорные блоки. Ограждение моста будет из стали с необработанной поверхностью, поручни изготовят из термически обработанной древесины ясеня.

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко объяснила, что трещина в глинте глубиной более трех метров привела к появлению самодельного мостика, передвигаться по которому было небезопасно.

Ненадежный мостик на Сухкрумяги. Фото: Матс Ыун / Pealinn

«Мост Паэвялья образует часть будущего парка, который будет устроен вдоль глинта. В ходе работ по строительству нового моста будут приложены все усилия, чтобы как можно меньше повредить растительность, а имеющееся дорожное покрытие будет сохранено насколько это возможно», - добавила Юрченко.

Так будет выглядеть новый мост Паэвялья. Фото: Управа Таллинна.

Проектирование и строительство моста осуществляет предприятие OÜ BauEst. Проект составлен в сотрудничестве с государственным департаментом окружающей среды и специалистами Таллиннского ботанического сада. Строительные работы будут завершены летом, их стоимость составит около 118 000 евро.