Фото: гулять по Сухкрумяги станет безопаснее

В районе Ласнамяэ началось строительство моста Паэвялья в Глинтовом парке, благодаря которому движение вдоль глинта станет более безопасным для пешеходов и велосипедистов. Мост станет своего рода смотровой площадкой, оттуда будет открываться прекрасный вид на залив и город.
По словам вице-мэра Владимира Света, создание Глинтового парка протяженностью девять километров, который соединит три района города, является одним из проектов Зеленой столицы Европы.
«В прошлом году для создания парка был проведен сбор идей и конкурс, в результате планируется превратить зону глинта в целостное пространство для проведения досуга, позаботившись при этом о сохранении богатства видов и повышении осведомленности горожан в области заботы об окружающей среде. Строительство моста Паэвялья – часть реализации этого плана», - сказал Свет.
Мост протяженностью шесть метров и шириной 2,5 метра построят из железобетона и установят на выстроенные опорные блоки. Ограждение моста будет из стали с необработанной поверхностью, поручни изготовят из термически обработанной древесины ясеня.
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко объяснила, что трещина в глинте глубиной более трех метров привела к появлению самодельного мостика, передвигаться по которому было небезопасно.
«Мост Паэвялья образует часть будущего парка, который будет устроен вдоль глинта. В ходе работ по строительству нового моста будут приложены все усилия, чтобы как можно меньше повредить растительность, а имеющееся дорожное покрытие будет сохранено насколько это возможно», - добавила Юрченко.
Проектирование и строительство моста осуществляет предприятие OÜ BauEst. Проект составлен в сотрудничестве с государственным департаментом окружающей среды и специалистами Таллиннского ботанического сада. Строительные работы будут завершены летом, их стоимость составит около 118 000 евро.
Будущий Глинтовый парк протянется от Тартуского шоссе к мосту Палласти, вдоль улицы Ласнамяэ, через улицу Валге к Нарвскому шоссе. Основную часть Глинтового парка сформирует глинт Сухкрумяги, начинающийся от улицы Мяэ. Глинт несет важную историко-культурную роль: там в известняковых карьерах издавна добывался известняк, который использовался для строительства зданий и укреплений по всей Эстонии. Парк протянется вдоль обрыва до долины реки Пирита.