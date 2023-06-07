Отключение от российской электросети: Литва снова упрекает Эстонию в медлительности

По его словам, несмотря на результаты исследования, представленные партнерам в начале июня, мнения в странах Балтии остаются различными. Тем не менее, он надеется, что партнеры все же изменят свой подход.

«К сожалению, особых положительных сдвигов нет. Мы возлагаем большие надежды на дополнительное исследование, проведенное Гданьским институтом (Гданьский филиал Польского института энергетики - BNS), которое оценивает стабильность системы в новых условиях, если синхронизация произойдет в 2024 году», — сказал Зананавичюс в Экономическом комитете Сейма в среду.

«У нас уже есть предварительные результаты, которые достаточно оптимистичны. Сейчас мы обсуждаем эти результаты с Латвией и Эстонией, пытаемся найти общий подход. Пока, я бы сказал, мнения немного расходятся, но мы все же очень надеемся, что это связано с тем, что обсуждение находится на начальной стадии», — добавил вице-министр.

По его словам, ответственные за энергетику министры и премьер-министры стран Балтии и Польши намерены обсудить вопрос ускоренной синхронизации.

Представитель Минэнерго Вита Раманаускайте сообщила BNS, что встреча на уровне в Варшаве запланирована на 15 июня.

«Первая презентация (исследования технического потенциала— BNS) состоялась 2 июня. Может быть, недостаточно ознакомились с результатами того исследования. (...) У нас есть надежда, что мы все же сможем прийти к соглашению, хотя сама дискуссия пока не очень простая», — сказал Зананавичюс.

В среду комитет Сейма по экономике единогласно одобрил подготовленные Минэнерго поправки к закону, которые позволят Литве синхронизироваться с континентальным Западом примерно на полтора года раньше — в первой половине 2024 года, и установить правовые условия для более быстрой реализации проекта.