Фото ⟩ «Это было здорово»: эстонские срочники на практике убедились в возможностях ракет Spike

«Spike в первую очередь предназначен для поражения важных целей, например, танков и командных машин. До сих пор срочники практиковались в применении комплекса в симуляторе. Однако расчеты также должны иметь опыт реальных пусков, поскольку он имеет некоторые отличия», – сказал командир противотанковой роты 1-й пехотной бригады капитан Рагнар Раннаметс.

Фото: Martin Pedaja

При этом в ходе стрельб впервые на практике были проверены некоторые приемы. Так военнослужащие провели пуск ракеты Spike LR2 в режиме удара по координатам на рекордную для нашего опыта дистанцию – 3,8 километра. Также до сих пор не производились пуски из укрытия со сменой цели в ходе полета ракеты.

По сравнению с комплексом Spike LR1, ракета LR2 обладает расширенными возможностями. Например, расчет может производить пуск по координатам без визуального наблюдения цели. Поскольку подобные стрельбы производились в Эстонии впервые, на них также присутствовали инструкторы компании-производителя Rafael Advanced Defence Systems Ltd.

Фото: Martin Pedaja

Функция переноса огня полезна тем, что в ходе полета ракету можно перенаправить на более важную цель. Например, когда ракету выпустили по танку, а в зоне поражения появилась командно-штабная машина, оператор захватывает и уничтожает новый объект.

Кроме того, в условиях реального боя расчет будет находится в укрытии, чтобы его было труднее заметить. Поэтому пуск Spike LR1 производился с закрытой позиции, ракета успешно поразила цель.

Фото: Martin Pedaja

«Это было здорово. Чувствовалось напряжение, но я следовал указаниям командира расчета и мы успешно поразили цель. Наши тренировки оправдали себя, мы были готовы к любым неожиданностям. День прошел отлично», – рассказал оператор комплекса Spike рядовой Грегор-Матиас Бамберг.

В задачи противотанковой роты 1-й пехотной бригады эстонской дивизии входит поддержка дружественных соединений и поражение бронетехники противника. Подразделения напрямую подчиняется командиру 1-й пехотной бригады.