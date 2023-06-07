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Взрослый житель Эстонии выпивает в год более 11 литров абсолютного алкоголя

PM Tervis
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Фестиваль Retrobest в Отепя. Июль 2022 года.
Фестиваль Retrobest в Отепя. Июль 2022 года. Фото: Taavi Sepp/Postimees
  • Из-за вызванных употреблением алкоголя болезней и несчастий за год скончалось 845 человек
  • Число торговых точек, продающих алкоголь, растет
  • Надзор за соблюдением Закона об алкоголе остается неэффективным

Исследование, проведенное по заказу Министерства социальных дел Эстонским институтом конъюнктуры, установило, что в 2022 году жители Эстонии старше 15 лет в среднем выпивали 11,2 литра абсолютного алкоголя.

Большую часть употребленного алкоголя составили крепкие алкогольные напитки и пиво. В пересчете на напитки 11,2 литра абсолютного алкоголя означают 11,9 литров крепких алкогольных напитков, 79,6 литров пива (примерно 160 бутылок), 16,1 литр изготовленного из винограда вина (примерно 21 бутылка) и 10,6 литров других легких алкогольных напитков на одного жителя. Рост употребления образовался прежде всего за счет увеличения употребления крепких алкогольных напитков, в то время как употребление пива незначительно уменьшилось (на 0,1 литра).

«Выросло употребление различных видов крепкого и легкого алкоголя, употребление водки и вина осталось на прежнем уровне, а употребление пива снизилось. Попупательская способность применительно к алкогольным напиткам увеличилась, поскольку доходы жителей росли быстрее, чем цена на такие напитки», - сказал директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. «В 2022 году цены на алкоголь поднялись на 5,9 процента, а брутто-зарплата увеличилась на 8,9 процента, но в то же время индекс потребительских цен увеличился на 19,4 процента, что сделало общие расходы людей очень высокими и понизило реальную ценность зарплат. В результате показатель роста потребления алкоголя оказался ниже, чем можно было ожидать, исходя из повышения покупательской способности в отношении алкогольных напитков».

Рост цен на товары и услуги для эстонских потребителей был в 2022 году очень быстрым (19,4 процента), в то же время рост цен на алкоголь оказался куда менее значительным (5,9 процента). Немного повысились цены на пиво и виноградное вино, а вот цены на крепкий алкоголь остались на уровне 2021 года или даже снизились. Доходы людей в 2022 году продолжали расти (8,9 процента), что сделало алкоголь доступнее. По данным Эстонского института конъюнктуры за 2022 год, на среднюю в Эстонию нетто-зарплату можно было купить на 6 литров вина больше, чем в 2021 году. В сравнении с 2020 годом можно было купить на 12 литров больше водки и на 24 литра больше пива.

Вдобавок к фактору более льготных цен, алкоголь и физически стал доступнее для людей. Около 90 процентов жителей, по их словам, знают место продажи алкоголя, находящееся не более чем в 10 минутах ходьбы от их дома. Количество мест продажи увеличилось, алкоголь доступен в интернет-магазинах, возможен заказ доставки алкоголя курьерами. Если в начале 2022 года лицензия на продажу алкоголя имелась в Эстонии у 9082 торговых точек, то в мае 2023 года этот показатель достиг 9374 торговых точек, что означает рост в 3,2 процента.

По данным Института развития здоровья, в 2022 году из-за прямо вызванных употреблением алкоголя болезней умерли 753 человека, что на 58 человек больше, чем годом ранее. Среди людей трудоспособного возраста алкоголь чаще всего забирает жизни в возрастной категории 45-64. Количество непосредственно вызванных алкоголем смертей растет пятый год подряд. Можно предположить, что в последние годы на рост этого показателя влияло не только увеличение употребления алкоголя, но и затрудненный доступ к услугам здравоохранения во время пандемии коронавируса, когда людям не удавалось своевременно обратиться за медпомощью.

В статистику смертей за 2022 год добавились и 92 несчастных случая, при которых у погибших людей было выявлено алкогольное опьянение. Таким образом, всего алкоголь забрал в Эстонии за год 845 жизней, к которым наверняка в действительности добавляются случаи косвенного влияния алкоголя на фактор смерти, что остается в свидетельствах о смерти неотмеченным.

«За ростом смертности от алкоголя и другого предположительно вызванного алкоголем вреда стоит относительно низкая цена на алкоголь в последние годы, чему способствовали экономический рост и снижение акциза в 2019 году. Также играют свою роль легкая доступность алкоголя и слабый надзор за исполнением Закона об алкоголе. Проведенное институтом развития здоровья в 2022 году с использованием контрольных закупок исследование показало, что при попытках подростков купить алкоголь документ у них спрашивают менее чем в половине случаев. Также проблемой остается продажа и подача алкоголя людям с признаками опьянения, что тоже увеличивает число травм и смертей», - сказала директор Института развития здоровья Анника Веймер. «Для того, чтобы задать тренд снижения употребления алкоголя и уменьшения причиняемого алкоголем ущерба, нужно сотрудничество на всех уровнях, а также выделение дополнительных ресурсов на контроль за местами продажи».

«Безопасного для здоровья количества алкоголя не существует; даже маленькое количество алкоголя увеличивает риски заболеваемости раком, не говоря уже о негативном влиянии употребления алкоголя на психическое здоровье. На общем фоне роста зарплат алкоголь стал доступнее, и в течение последних четырех лет увеличилось количество вызванных алкоголем смертей, случаев заболеваний и случаев другого причиненного вреда», - сказала министр здоровья Рийна Сиккут. «Для изменения этого тренда нужно продолжать применять различные меры антиалкогольной политики, основанные на фактических данных. И это могло бы означать как ограничение физической доступности алкоголя, так и последовательное повышение акциза на алкоголь. Это поможет избежать удешевления алкоголя, которое сделало бы его более доступным».

В Европейской программе уменьшения причиняемого алкоголем вреда записана договоренность о снижении употребления алкоголя на 10 процентов по сравнению с показателями 2010 года. Для Эстонии это означает, что среднее потребление на взрослого человека не должно в 2025 году превышать 10,28 литров чистого алкоголя.

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