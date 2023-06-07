Взрослый житель Эстонии выпивает в год более 11 литров абсолютного алкоголя

Большую часть употребленного алкоголя составили крепкие алкогольные напитки и пиво. В пересчете на напитки 11,2 литра абсолютного алкоголя означают 11,9 литров крепких алкогольных напитков, 79,6 литров пива (примерно 160 бутылок), 16,1 литр изготовленного из винограда вина (примерно 21 бутылка) и 10,6 литров других легких алкогольных напитков на одного жителя. Рост употребления образовался прежде всего за счет увеличения употребления крепких алкогольных напитков, в то время как употребление пива незначительно уменьшилось (на 0,1 литра).

«Выросло употребление различных видов крепкого и легкого алкоголя, употребление водки и вина осталось на прежнем уровне, а употребление пива снизилось. Попупательская способность применительно к алкогольным напиткам увеличилась, поскольку доходы жителей росли быстрее, чем цена на такие напитки», - сказал директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. «В 2022 году цены на алкоголь поднялись на 5,9 процента, а брутто-зарплата увеличилась на 8,9 процента, но в то же время индекс потребительских цен увеличился на 19,4 процента, что сделало общие расходы людей очень высокими и понизило реальную ценность зарплат. В результате показатель роста потребления алкоголя оказался ниже, чем можно было ожидать, исходя из повышения покупательской способности в отношении алкогольных напитков».

Рост цен на товары и услуги для эстонских потребителей был в 2022 году очень быстрым (19,4 процента), в то же время рост цен на алкоголь оказался куда менее значительным (5,9 процента). Немного повысились цены на пиво и виноградное вино, а вот цены на крепкий алкоголь остались на уровне 2021 года или даже снизились. Доходы людей в 2022 году продолжали расти (8,9 процента), что сделало алкоголь доступнее. По данным Эстонского института конъюнктуры за 2022 год, на среднюю в Эстонию нетто-зарплату можно было купить на 6 литров вина больше, чем в 2021 году. В сравнении с 2020 годом можно было купить на 12 литров больше водки и на 24 литра больше пива.