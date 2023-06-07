СМИ: США год назад знали о планах Киева атаковать «Северный поток»

За три месяца до диверсии Белый дом получил от союзника информацию о подготовке Киевом нападения на «Северный поток». Операция готовилась под непосредственным руководством Залужного, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The Washington Post.
Администрация президента США за три месяца до диверсии на «Северный потоках» (СП) получила от европейского союзника сведения, что украинские военные планируют атаку на газопроводы под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила во вторник, 6 июня, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в сеть в результате масштабной утечки.
Согласно этим документам, атака на СП в известный Вашингтону срок не состоялась, но зафиксированные впоследствии взрывы произошли достаточно близко по времени. Подробности предполагаемого плана атаки были собраны разведслужбой одной из европейских стран и переданы ЦРУ год назад. ЦРУ поделилось документом с Германией и другими европейскими союзниками. Доклад разведки базировался на информации, полученной от источника в Украине. Он содержит некоторые из наиболее конкретных на сегодня доказательств, которые могут связывать официальный Киев с атакой на «Северные потоки», отмечает WP.
В отчете говорится, что операцией должен был руководить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал, что, как пишет издание, позволило бы ему правдоподобно отрицать причастность Киева к нападению, которое могло вызвать возмущение на Западе и поставить под угрозу поддержку Украины. Это особенно касалось Германии, которая перед войной получала половину природного газа из России и долгое время отстаивала проект «Северного потока».
Планы атаки на газопровод
По сведениям WP, операцию планировалось провести сразу после крупных военно-морских учений западных стран в Балтийском море, проходивших в июне 2022 года. Как сообщил тогда украинский источник, вызывавший доверие у западной разведки, шестеро украинских спецназовцев с фальшивыми паспортами должны были арендовать яхту, чтобы добраться до места назначения, а затем с водолазным снаряжением опуститься на дно к газопроводу и заминировать его. Но в итоге операция была «приостановлена» по причинам, которые остаются неясными.
Как позднее установили германские следователи, примерно такой же план и был осуществлен, но только в сентябре. В то же время, как пишет WP, имеются и отличия. В частности, согласно отчету, нападение планировалась лишь на «Северный поток», но не на «Северный поток - 2». Украинские официальные лица, которые ранее неоднократно отрицали причастность Киева ко взрывам на газопроводах, не ответили на запросы издания. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.
В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные пока не установлены. Россия заявляет, что в аварии заинтересованы США и их союзники. В ряде западных СМИ появлялись сообщения, что взрывы могла организовать проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России. Американские СМИ, в свою очередь, писали, что у разведки США нет доказательств, указывающих на причастность России к диверсии.