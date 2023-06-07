СМИ: США год назад знали о планах Киева атаковать «Северный поток»

Администрация президента США за три месяца до диверсии на «Северный потоках» (СП) получила от европейского союзника сведения, что украинские военные планируют атаку на газопроводы под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила во вторник, 6 июня, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в сеть в результате масштабной утечки.

Согласно этим документам, атака на СП в известный Вашингтону срок не состоялась, но зафиксированные впоследствии взрывы произошли достаточно близко по времени. Подробности предполагаемого плана атаки были собраны разведслужбой одной из европейских стран и переданы ЦРУ год назад. ЦРУ поделилось документом с Германией и другими европейскими союзниками. Доклад разведки базировался на информации, полученной от источника в Украине. Он содержит некоторые из наиболее конкретных на сегодня доказательств, которые могут связывать официальный Киев с атакой на «Северные потоки», отмечает WP.

В отчете говорится, что операцией должен был руководить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал, что, как пишет издание, позволило бы ему правдоподобно отрицать причастность Киева к нападению, которое могло вызвать возмущение на Западе и поставить под угрозу поддержку Украины. Это особенно касалось Германии, которая перед войной получала половину природного газа из России и долгое время отстаивала проект «Северного потока».

Планы атаки на газопровод