Государство начинает борьбу с зарплатами в конвертах: в поле зрения налоговиков попали десятки тысяч предприятий

Целью возложенного на предприятия обязательства является обеспечение добросовестной конкуренции на строительном рынке. На стройке должны работать только люди, которые должным образом оформлены, о которых генеральный подрядчик и государство имеют четкий обзор и которые получают официальную заработную плату.

Сиим Тамм, руководитель проекта НТД, сказал, что в строительном секторе существуют проблемы, которые необходимо решить с точки зрения предпринимателей, работников и государства.

«Передача данных и повышение прозрачности позволят повысить надзорный потенциал государства, улучшить конкурентные условия для предпринимателей, а также улучшить возможности строительных работников по защите своих прав. Генеральный подрядчик также получит обзор о том, кто находится на объекте и правильно ли зарегистрирована находящаяся на объекте рабочая сила», — пояснил Тамм.

«Однако специально для НТД информационная система в ходе автоматической проверки дает возможность находить проблемные объекты и, ориентируясь на них, лучше осуществлять целенаправленный надзор за выплатой заработной платы», – добавил Тамм.

Налоговые убытки в результате выплаты заработной платы в конверте были оценены департаментом в 99,8 миллиона евро в год, при этом в строительном секторе предполагаемый налоговый разрыв составляет более 20 миллионов евро в год.

Электронная регистрация обязательна для строительных объектов, к которым предъявляются особые требования в связи с уведомлением Инспекции труда, то есть продолжительность строительства превышает 30 рабочих дней, и одновременно на работе находится не менее 20 человек, или общий объём объекта составляет более 500 человеко-дней. Ежегодно это затрагивает примерно 1000 объектов.