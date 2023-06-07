Экономисты Банка Эстонии: цены на продукты должны были упасть, но торговцы решили обогатиться

Хотя в пищевой промышленности рост цен на производство и импорт в последние месяцы замедлился, это изменение, как правило, не отражается на полках магазинов, пишут экономисты Банка Эстонии Сулев Перт и Каспар Оя.
По данным Департамента статистики, годовой рост потребительских цен в мае достиг 11,3 процента, но не изменился по сравнению с прошлым месяцем.
По словам экономиста Сулева Перта, снижение цен на энергоносители помогло замедлить инфляцию. «Годовой рост цен на энергоносители в мае замедлился до трех процентов. За год цены на природный газ и моторное топливо снизились на 43 и 14 процентов соответственно, а цены на тепловую энергию остались на 11 процентов выше. Забегая вперед, можно ожидать, что к концу года цены на газ в некоторой степени вырастут, однако на рынке древесины ожидается снижение цен. В результате тепловая энергия также должна начать дешеветь к следующему отопительному сезону».
Однако Перт указал на тот факт, что, хотя цены на продовольственные товары также упали, изменения не достигли полок супермаркетов в той же степени. «С конца прошлого года некоторые продовольственные товары также подешевели, и падение цен отразилось на розничных ценах на молочные продукты. Однако торговцы до сих пор существенно не скорректировали цены, несмотря на то, что спрос на продукты питания за год упал на 8 процентов», - отметил Перт.
Другой экономист Банка Эстонии Каспар Оя описал в Facebook ту же тенденцию. «Статистика показывает, что еще никогда не было такой большой разницы между ростом цен производителей и цен в магазинах на продукты питания. Быстрая инфляция затрудняет понимание того, сколько должен стоить тот или иной продукт, и эта путаница дает хорошую возможность для повышения цен», - прокомментировал Оя, добавив, что в прошлом потребительские цены и цены производителей продуктов питания шли рука об руку.
Согласно данным Департамента статистики, рост цен на услуги в мае ускорился до 11,5 процента. По словам Перта, этот показатель был обусловлен ростом арендной платы, цен на медицинские услуги и общественный транспорт. «Расходы на рабочую силу играют большую роль в росте цен на услуги, а рост заработной платы остается быстрым, несмотря на рецессию», - пишет Перт.
Банк Эстонии прогнозирует, что в будущем ценовое давление начнет ослабевать по мере того, как экономический спад охватит Эстонию и спрос сократится, поскольку у домохозяйств закончатся дополнительные сбережения. «Во время рецессии предприятиям труднее повышать цены на свою продукцию и справляться с быстрым ростом заработной платы. Вместо повышения цен им придется попрощаться с прибылью или, в случае более постоянных трудностей, оптимизировать производство и сокращать рабочие места», - заявил Перт.