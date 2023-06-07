Экономисты Банка Эстонии: цены на продукты должны были упасть, но торговцы решили обогатиться

По данным Департамента статистики, годовой рост потребительских цен в мае достиг 11,3 процента, но не изменился по сравнению с прошлым месяцем.

По словам экономиста Сулева Перта, снижение цен на энергоносители помогло замедлить инфляцию. «Годовой рост цен на энергоносители в мае замедлился до трех процентов. За год цены на природный газ и моторное топливо снизились на 43 и 14 процентов соответственно, а цены на тепловую энергию остались на 11 процентов выше. Забегая вперед, можно ожидать, что к концу года цены на газ в некоторой степени вырастут, однако на рынке древесины ожидается снижение цен. В результате тепловая энергия также должна начать дешеветь к следующему отопительному сезону».

Однако Перт указал на тот факт, что, хотя цены на продовольственные товары также упали, изменения не достигли полок супермаркетов в той же степени. «С конца прошлого года некоторые продовольственные товары также подешевели, и падение цен отразилось на розничных ценах на молочные продукты. Однако торговцы до сих пор существенно не скорректировали цены, несмотря на то, что спрос на продукты питания за год упал на 8 процентов», - отметил Перт.