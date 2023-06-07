Лучший волейболист Эстонии перешел в известнейший французский клуб

Таммеару, впервые признанный лучшим волейболистом Эстонии в прошлом году, в прошлом сезоне играл в топовом бельгийском клубе Roeselare Knack. Спортсмен, проведший второй сезон в Бельгии, помог команде выиграть чемпионат страны, кубковую серию и суперкубок.

В своем втором сезоне на открытом воздухе угловой нападающий стал явным лидером команды, принеся в основной турнир 192 очка в 15 играх. Поскольку Таммеру получил травму во время финала кубка и не смог помочь своей команде, то в матчах финальной серии его вклад составил 15, 19 и 18 очков соответственно.