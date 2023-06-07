Лучший волейболист Эстонии перешел в известнейший французский клуб

Член сборной Эстонии по волейболу Мярт Таммеару подписал контракт с ведущим французским клубом «Тур».
Таммеару, впервые признанный лучшим волейболистом Эстонии в прошлом году, в прошлом сезоне играл в топовом бельгийском клубе Roeselare Knack. Спортсмен, проведший второй сезон в Бельгии, помог команде выиграть чемпионат страны, кубковую серию и суперкубок.
В своем втором сезоне на открытом воздухе угловой нападающий стал явным лидером команды, принеся в основной турнир 192 очка в 15 играх. Поскольку Таммеру получил травму во время финала кубка и не смог помочь своей команде, то в матчах финальной серии его вклад составил 15, 19 и 18 очков соответственно.
Отличный сезон принес Таммеару контракт с «Туром», который в этом году стал чемпионом Франции. «Тур», играя в Лиге чемпионов, выиграли свой девятый чемпионат Франции в истории, также им сопутствовала удача в серии национального кубка.