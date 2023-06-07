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Российских гребцов допустили на международные соревнования в нейтральном статусе

rus.postimees.ee
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Гребля, иллюстративное фото.
Гребля, иллюстративное фото. Фото: Luka Stanzl/PIXSELL

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) принял решение разрешить ограниченному числу спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, участвовать в чемпионатах мира.

Однако допуск разрешен только в нейтральном статусе и только для индивидуальных спортсменов. Разрешение будет приниматься по каждому гребцу отдельно, им предстоит проверка на соответстве ряду критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться, что они не связаны с войной в Украине или публично не поддерживают войну в любой форме. Также будет применен усиленный процесс антидопингового контроля.

Напомним, что федерация в прошлом году отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях по академической гребле в связи с развязанной Россией войной в Украине.

В марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом при соблюдении ряда строжайших условий. Некоторые федерации воспользовались рекомендацией, несмотря на протесты Украины.

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