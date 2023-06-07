Российских гребцов допустили на международные соревнования в нейтральном статусе

Однако допуск разрешен только в нейтральном статусе и только для индивидуальных спортсменов. Разрешение будет приниматься по каждому гребцу отдельно, им предстоит проверка на соответстве ряду критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться, что они не связаны с войной в Украине или публично не поддерживают войну в любой форме. Также будет применен усиленный процесс антидопингового контроля.