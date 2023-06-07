Российских гребцов допустили на международные соревнования в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) принял решение разрешить ограниченному числу спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, участвовать в чемпионатах мира.
Однако допуск разрешен только в нейтральном статусе и только для индивидуальных спортсменов. Разрешение будет приниматься по каждому гребцу отдельно, им предстоит проверка на соответстве ряду критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться, что они не связаны с войной в Украине или публично не поддерживают войну в любой форме. Также будет применен усиленный процесс антидопингового контроля.
Напомним, что федерация в прошлом году отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях по академической гребле в связи с развязанной Россией войной в Украине.
В марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом при соблюдении ряда строжайших условий. Некоторые федерации воспользовались рекомендацией, несмотря на протесты Украины.